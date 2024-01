Soirée culturelle et artistique pour célébrer l’inscription officielle du Malhoun sur la liste du Patrimoine immatériel de l’UNESCO

L' Académie du Royaume du Maroc a organisé, mercredi soir au Théâtre Mohammed V de Rabat, une soirée culturelle et artistique pour célébrer l’inscription officielle du Malhoun sur la liste du Patrimoine immatériel de l’UNESCO.



Conçu et réalisé par le dramaturge et expert en arts patrimoniaux Abdelmajid Fenniche, cet événement consacre les efforts consentis par l’Académie du Royaume du Maroc et par différentes parties prenantes pour la sauvegarde du patrimoine culturel marocain.



Placée sous le signe "Al-dur Al Mmaknun Fi Dakirat Al-Malhoun", cette soirée a plongé le public de Rabat dans une ambiance conviviale où poésie, chant et musique se mêlent afin de raconter l’évolution du Malhoun au fil de l’histoire du Maroc et les causes majeures sur lesquelles il s’est penché dès l’Indépendance.



Dans un décor qui respire l’authenticité marocaine, des poètes contemporains ont pu exprimer leurs opinions et perspectives à travers des vers finement ficelés, important ainsi l’audience dans un monde à part où la culture marocaine est célébrée dans son ensemble.



Envoûtée par la beauté du Malhoun et captivée par la qualité de la représentation, l’audience a eu l’occasion de comprendre l’importance de la préservation du patrimoine culturel immatériel marocain et d’en saisir la valeur.



Dans une déclaration à la MAP, M. Fenniche a expliqué que l’inscription du Malhoun au Patrimoine immatériel de l’Humanité est une "consécration méritée" de cet art emblématique vieux de "plus de cinq siècles" etsi profondément ancré dans la culture marocaine.



Par ailleurs, le dramaturge et expert en arts patrimoniaux est revenu sur les efforts de l’Académie du Royaume afin de promouvoir le Malhoun, expliquant qu’avant de préparer le dossier de candidature et ce depuis 1986, cette institution a publié un grand nombre d’études précises sur cet art, dont la première a été la publication, en trois volumes, de “Ma'lamat Al-Malhun” (L'encyclopédie du Malhoun) de feu Mohammed El Fassi.



“Avec plus de cent participants, cette soirée fête les différentes villes connues pour le Malhoun et celles où le Malhoun a été accueilli un peu plustard”, a précisé M. Fenniche, affirmant que toutes les générations qui travaillent pour la valorisation du Malhoun sont représentées dans cet événement.



Depuis 2017, l'Académie du Royaume a entrepris la préparation de la candidature pour l’inscription du Malhoun sur la liste du patrimoine immatériel de l’Humanité et a organisé, dans ce sens, de nombreuses réunions de concertation nationales et régionales avec la participation de poètes, musiciens, chercheurs et universitaires.



L’Académie du Royaume a effectué un travail scientifique important, donnant naissance à "l’Encyclopédie du Malhoun", qui en est actuellement à son 11e volume et à un documentaire sur cet art patrimonial.



L’inscription officielle du Malhoun sur la liste du Patrimoine immatériel de l’UNESCO a été annoncée en décembre dernier, lors de la 18ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Kasane, au Botswana.