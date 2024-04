Soirée andalouse en clôture de la 3ème édition des "Ramadanesques de Tanger métropole"

05/04/2024

La 3ème édition des "Ramadanesques de Tanger Métropole" s'est clôturée, mercredi au Centre Culturel Ahmed Boukmakh, avec une soirée de musique andalouse.



Dirigé par l'artiste Saïd Belqadi, ce spectacle a offert au public venu nombreux une sélection de morceaux puisés dans le riche patrimoine andalou arabe et marocain.

A travers des notes andalouses, la troupe a séduit les adeptes des soirées à caractère spirituel et andalou, ainsi que les passionnés du patrimoine musical de la région nord.



La soirée a été l'occasion de rendre hommage à des personnalités locales actives dans les domaines culturel, sportif et social, pour leur contribution à la dynamisation de la vie culturelle dans la ville du Détroit et au succès de cette 3ème édition.



A cet égard, le président de la Fondation Tanger Métropole pour l'action culturelle, sociale, éducative et sportive, Abdelouahed Boulaich, a mis en avant le succès remarquable de cette édition, qui a enrichi la vie culturelle, académique et sportive de la ville tout en répondant aux attentes du public tangérois.



Il a également évoqué la diversité du programme de l'événement, qui a inclus des activités variées telles que des séminaires sur des sujets d'actualité comme la pénurie d'eau et la réforme du code de la route, des hommages à des figures culturelles locales, des soirées poétiques et musicales traditionnelles, des compétitions intellectuelles et sportives, ainsi que la récitation du Saint Coran.



"Le programme de cette édition vise à dynamiser la vie sportive et culturelle de Tanger, affirmant de ce fait la vocation de la ville comme un lieu d'expression artistique, de diversité culturelle, de cohabitation pacifique et de développement", a-t-il ajouté.



Il a, dans ce cadre rappelé que tous les quartiers de la ville disposent désormais de centres socio-culturels de qualité et de terrains de sport, offrant ainsi des espaces propices à l'éclosion des talents chez les jeunes.

Organisée par la Fondation Tanger Métropole pour l'action culturelle, sociale, éducative et sportive, en partenariat avec la commune de Tanger et la direction régionale de la Jeunesse de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette 3ème édition des "Ramadanesques de Tanger Métropole" s'est déroulée dans plusieurs hauts lieux culturels de la ville, tels que la galerie Mohammed El Youssfi, différents espaces de la Médina, le Centre de soins spécialisé en autisme de Tanger, le Centre culturel de Bni Makada, le Centre culturel Ahmed Boukmakh et la Maison Abdellah Guennoun.

Bouillon de culture

Ateliers



L'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) a organisé, dernièrement à Rabat, le premier d'une série d'ateliers visant à préparer la stratégie de l'ISESCO pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels dans le monde islamique, avec la participation d'experts en patrimoine représentant 12 pays.

L'atelier, placé sous le thème "Lutte contre le trafic illicite des biens culturels", visait à discuter des mécanismes pratiques pour mettre en œuvre la stratégie de l'ISESCO, soutenir les politiques culturelles et les systèmes juridiques dans les États membres, ainsi qu'à introduire des conventions internationales, a indiqué un communiqué de l'organisation.

Cet évènement s'est soldé par nombre de recommandations plaidant notamment pour la formation d'un comité des pays membres de l'ISESCO pour traiter les demandes de récupération des biens culturels pillés, la création d'un observatoire pour suivre les ventes aux enchères internationales, le renforcement de la coopération internationale pour récupérer les objets d'art passés en contrebande, et la nécessité pour les pays de ratifier les conventions internationales sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, ajoute la même source.



Assemblée



L'Union des réalisateurs et auteurs marocains (URAM) a tenu récemment à Casablanca son assemblée générale ordinaire, marquée notamment par l'examen et l'adoption des rapports financier et moral.

Lors de cette assemblée générale, il a été procédé également à l'élection d'un nouveau bureau de l'Union, avec M. Abdelilah El Jaouhari comme président, Ahmed Bouchlakha vice-président, Rachida Saâdi secrétaire générale et Salma Loukhmas secrétaire générale adjointe, selon un communiqué de l'URAM.