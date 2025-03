Soirée andalouse à Rabat au rythme des mélodies de la "Nouba Al Asbahan"

L’association Ribat Al Fath pour le développement durable a organisé, jeudi à Rabat, une soirée musicale andalouse, célébrant la musique d'"Al Ala", en tant que patrimoine marocain authentique.



S’inscrivant dans le cadre de la 22e édition de “Khamis Al Andaloussiates” (Jeudi des Andalousies), cette soirée musicale a été animée par l'orchestre "Nokhbat Chabab Salé de la musique du Samâa et d'Al Ala", dirigée par Hajj Abdelilah Zniber.



Le groupe a offert au public une sélection de morceaux puisés de la "Nouba Al Asbahan " à la gloire du Prophète (paix et prière sur Lui), dans une atmosphère profondément spirituelle.



Ses notes andalouses ont enchanté l'assistance, séduite par le haut potentiel vocal de l'artiste Abdeslam Sefiani dont la sensibilité et l'interprétation exceptionnelle ont ajouté une touche spéciale au concert.



S'exprimant à cette occasion, Nabil Fenjiro, représentant les organisateurs, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la soirée musicale s'inscrit dans le cadre du soutien continu de l'association à la jeunesse en accueillant de nouvelles chorales et orchestres interprétant la musique d'Al Ala.



De son côté, l'artiste Abdeslam Sefiani a fait part de sa joie de participer à cette soirée, aux côtés d'un orchestre chevronné qui comprend les musiciens les plus habiles et les jeunes voix les plus douces.



L’artiste a, par ailleurs, saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements à l’association Ribat Al Fath pour le développement durable qui déploie des efforts notables pour préserver la musique d'Al Ala, considérée comme l'un des joyaux du patrimoine marocain authentique.



L'association organise chaque année la soirée “Khamis Al Andaloussiates” à travers laquelle elle vise à préserver cet héritage musical marocain.



Elle ambitionne également de promouvoir la musique d'Al Ala auprès des jeunes, de satisfaire les désirs des musiciens passionnés et amateurs de ce genre musical et de rendre hommage à l'un des pionniers de cette musique dans un geste de sincère gratitude et de profonde loyauté envers un artiste qui a œuvré avec dévouement en faveur de la promotion de cet art, dans l'optique de maintenir sa présence au niveau de la scène artistique.



Bouillon de culture

Soutien



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture- a annoncé la prolongation jusqu'au 25 mars du délai de dépôt des candidatures pour bénéficier du soutien aux projets culturels et artistiques au titre de 2025.



Dans un communiqué, le ministère indique que cette prolongation fait suite à la demande d’un nombre de porteurs de projets culturels et artistiques, pour offrir davantage d'opportunités et élargir la base des bénéficiaires.



Les candidatures devront être déposées exclusivement par voie électronique via la plateforme “https://daam.minculture.gov.ma/” dédiée à cet effet par le ministère, dans le cadre de la simplification de l’accès aux services et de l’optimisation du travail administratif, note la même source.

Les secteurs concernés par ce soutien sont ceux du théâtre, de la musique et des arts plastiques et visuels.



Le soutien dédié au secteur du théâtre englobe la production et la promotion des œuvres théâtrales, l’installation des troupes au sein des théâtres, les résidences artistiques, les ateliers d’écriture et techniques, l’organisation ou la participation aux festivals et aux manifestations théâtrales, le théâtre et les arts de rue ainsi que les tournées théâtrales nationales.



S’agissant du secteur de la musique, il compte la production de musique et de chansons, la participation aux festivals internationaux de musique, les résidences d’artistes ainsi que les arts du spectacle et de la chorégraphie.



Le secteur des arts plastiques et visuels comprend, quant à lui, les résidences artistiques, l’organisation d’expositions et de salons spécialisés, la participation aux expositions et salons d’arts plastiques et visuels ainsi que les arts visuels.