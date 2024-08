Sofac: Mise à jour du programme d'émission de bons de sociétés de financement

05/08/2024

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir enregistré, vendredi, les documents relatifs à la mise à jour annuelle et occasionnelle du dossier d'information du programme d’émission de bons de sociétés de financement (BSF) de Sofac.



Il s'agit ainsi du document de référence de Sofac relatif à l’exercice 2023, sous la référence EN/EM/013/2024 et de la note relative au programme d’émission de BSF de Sofac, sous la référence EN/EM/014/2024, indique un communiqué de l'AMMC.



Le nouveau programme d'émission de BSF prévoit une augmentation du plafond, passant de 6 milliards de dirhams (MMDH) à 7 MMDH, ajoute la même source, relevant que la valeur nominale unitaire de chaque bon est fixée à 100.000 dirhams, avec une maturité comprise entre 2 et 7 ans et un taux d’intérêt pouvant être fixe ou variable.



Les documents enregistrés par l'AMMC sont tenus à la disposition du public au siège social de Sofac et sur son site internet ainsi que disponibles sur le site internet de l’AMMC.