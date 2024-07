Sociétés de financement : Accélération des activités du crédit à la consommation et décélération de celles du crédit-bail en 2023

31/07/2024

En 2023, l’activité des sociétés de financement a été marquée par une accélération de celle du crédit à la consommation et une décélération de celle du crédit-bail, selon Bank Al-Maghrib.



Au terme de l’année écoulée, « le total-actif des sociétés de financement a progressé de 5,5% à près de 135 milliards de dirhams, après 3,8% en 2022 », a indiqué la Banque centrale précisant que, sur ce total, l’encours des crédits à la clientèle, représentant environ 93% des emplois, a augmenté de 5,6% après 5,8% l’année passée.



D’après l’institution publique, qui a dévoilé récemment la 20ème édition de son rapport annuel sur la supervision bancaire - Exercice 2023, le volume d’activité des sociétés de crédit à la consommation, appréhendé par le total-bilan, a enregistré un accroissement de 8,8% contre 4,3% à 71,2 milliards de dirhams.



Représentant 92% de leurs emplois, les crédits ont vu leur encours brut s’établir, à fin 2023, à 73,2 milliards de dirhams, en hausse de 8,3% contre 6,8% une année auparavant. Sur ce total, les crédits à la consommation ont enregistré une hausse de 6,6% à 47,9 milliards et les opérations de location avec option d’achat ont progressé de 11,7% à 25,3 milliards de dirhams.



Les prêts personnels (données de l’Association professionnelle des sociétés de financement), représentant 39% des prêts, se sont renforcés de 3,3% à près de 28 milliards de dirhams contre 6,1%. Ceux octroyés pour achat de véhicules, avec une part de 60%, ont augmenté de 9,4% après 8,8% en 2022.



S’agissant des sociétés de crédit-bail, leur total-actif s’est établi à 54,4 milliards de dirhams, marquant une hausse de 3,7% contre 4,6% en 2022. Cette progression résulte de celle enregistrée par les crédits, dont l’encours brut s’est apprécié de 3,8% à 57,3 milliards de dirhams, contre 4,6% en 2022.



Sur ce total, l’encours des opérations de crédit-bail mobilier, représentant 70%, a enregistré une hausse de 5,6% à 36,8 milliards alors que celui des opérations de crédit-bail immobilier a enregistré une reprise de 0,4% à 16,1 milliards après une baisse de 3,7% en 2022.



La production de crédit-bail s’est accrue en 2023 de 11,4% à 18,2 milliards 15 , dont 83% sous forme de crédit-bail mobilier. Cette hausse a concerné le financement des voitures de tourisme (+12%) et des ordinateurs et matériels de bureau (+2%). En revanche, une baisse a été observée au niveau du financement des bâtiments et travaux publics (-6%) et des machines et équipements industriels (-1%).



Avec une part de 20%, la production bénéficiant au secteur des industries a reculé de 6% à 3,1 milliards de dirhams en relation avec la baisse des encours de crédits destinés au secteur des industries métallurgiques (-61% à 310 millions de dirhams) et des industries du textile, de l’habillement et du cuir (-23% à 185 millions de dirhams).



Les secteurs du commerce et du tourisme ont également observé une baisse de la production de crédit-bail respectivement de 9% à près de 2 milliards de dirhams et de 34% à 167 millions de dirhams. Pour leur part, les prêts de crédit-bail accordés au secteur du transport et communication ont progressé de 21% à 3,2 milliards de dirhams.



La production du crédit-bail immobilier a augmenté de 33% à 3,1 milliards et a concerné principalement les financements des immeubles industriels, des immeubles de bureaux et des hôtels et loisirs.