Sociétés cotées : l’AMMC publie les programmes de rachat d'octobre

11/11/2024

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a publié les déclarations mensuelles du mois d'octobre 2024, relatives au programme de rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions.



Ainsi, BCP a acheté 1.027.631 actions, dont 1.008.139 dans le cadre du contrat de liquidité (CL), au cours moyen pondéré de 289,69 dirhams (DH), selon l'AMMC.



BCP a également vendu dans le cadre du programme d'achat et du CL 892.587 actions, au cours moyen pondéré de 290 DH, poursuit la même source.



A la fin du mois d'octobre, BCP détient encore 1.371.163 actions, soit 0,674% de son capital.



Pour sa part, Maroc Telecom a procédé à des achats sur le marché casablancais (196.863 actions, dont 137.992 actions dans le cadre du CL) au cours moyen pondéré de 90,68 DH, et sur le marché parisien (4.017 actions) au cours de 8 euros.



La société a aussi cédé 76.487 actions sur le marché casablancais (52.992 dans le cadre du CL) au cours de 91,13 DH et 2.245 actions sur le marché parisien au cours de 8,19 euros.



Maroc Telecom détient encore 339.928 actions à la fin du mois d'octobre, soit 0,039% de son capital, dans le cadre de ses deux programmes sur les marchés casablancais (184.376 actions) et parisien (155.552 actions).



Par ailleurs, Stokvis Nord Afrique n'a réalisé aucune opération d'achat ou de vente au cours du mois d'octobre, et conserve toujours 394.579 actions propres, soit 4,291% de son capital.