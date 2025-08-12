Bourse : Le MASI bondit de 7,31% en juillet
Sociétés cotées : l'AMMC publie les déclarations mensuelles de juillet 2025 relatives au programme de rachat
12/08/2025
L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié les déclarations mensuelles du mois de juillet 2025 relatives au programme de rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions.
Ainsi, BCP a acheté 1.060.070 actions dans le cadre du programme de rachat (PR) et du contrat de liquidité (CL) au cours moyen pondéré de 321,35 dirhams et a cédé 808.470 actions au cours moyen pondéré de 314,38 dirhams, fait savoir l'AMMC.
A la fin du mois de juillet dernier, le nombre d'actions détenues par BCP s'est situé à 536.591 actions, précise la même source.
De son côté, Maroc Telecom a procédé, sur le marché marocain, à l'achat de 139.433 actions au cours moyen pondéré de 118,54 dirhams, et à la vente de 138.433 actions au cours moyen pondéré de 119,25 dirhams.
Maroc Telecom détient encore 6.000 actions sur le marché marocain.
