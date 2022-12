Sociétés cotées : Les revenus globaux progressent de 15% à fin septembre

07/12/2022

Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont réalisé des revenus globaux de 206 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022 en progression de 15% par rapport à la même période une année auparavant, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Ces revenus sont portés essentiellement par un effet prix favorable à la cote industrielle (+21% à 136 MMDH) conjugué, dans une moindre mesure, à une amélioration du produit net bancaire (PNB) des financières (+3,9% à 53,6 MMDH), ainsi qu'à la progression des primes émises brutes du secteur Assurances & Courtage (+4,4% à 16,6 MMDH), explique BKGR dans son rapport "Earning" du troisième trimestre de 2022 (T3-2022).



Par plus gros contributeurs, le secteur gaz contribue à hauteur de 30% à la hausse des revenus des sociétés à fin septembre dernier, suivi des secteurs de l’électricité (16%) et de l’agroalimentaire (14%), rapporte la MAP.



A contrario, la distribution spécialisée pèse sur l’évolution du chiffre d’affaires cumulé à hauteur de -699 millions de dirhams (MDH) en raison des difficultés d’approvisionnements que connaissent les concessionnaires automobiles.

Sur le seul T3, les revenus de la cote Boursière s’apprécient de +11,6% à 68 MMDH comparativement au T3-2021 (-0,3% par rapport au T2-2022), poursuit BKGR.



Le CA des industries a enregistré une hausse de 21% à 136 MMDH à fin septembre, portée essentiellement par la hausse des revenus des distributeurs d’hydrocarbures, les bonnes performances commerciales de Taqa Morocco et du CA de Managem.



De leur côté, les institutions financières affichent un PNB en hausse de 3,9% à 53,6 MMDH, intégrant une progression de +6,2% de la marge d’intérêt à 36,6 MMDH provenant essentiellement d’Attijariwafa Bank (+755MDH), de BOA (+598MDH) et de BCP (+547MDH).



Le CA du secteur Assurance & Courtage ressort en hausse de 4,4% à 16,6 MMDH suite notamment à la bonne tenue de l’activité Non-Vie (+5,8% à 10,7 MMDH) observée chez les 3 opérateurs cotées, particulièrement pour Wafa Assurance (+300MDH).