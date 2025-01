Sociétés cotées : L'AMMC publie les déclarations mensuelles de décembre 2024 relatives au programme de rachat

10/01/2025

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié, mercredi, les déclarations mensuelles du mois de décembre 2024 relatives au programme de rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions.



Ainsi, BCP a acheté 80.912 actions dans le cadre du programme de rachat (PR) et du contrat de liquidité (CL) au cours moyen pondéré de 299,25 dirhams et a cédé 1.354.100 actions au cours moyen pondéré de 280,23 dirhams, fait savoir l'AMMC.

A la fin du mois de décembre dernier, le nombre d'actions détenues par BCP s'est situé à 107.884 actions, précise la même source.



De son côté, Maroc Telecom a procédé, sur le marché marocain, à l'achat de 228.558 actions au cours moyen pondéré de 84,25 dirhams et la vente de 106.548 actions au cours moyen pondéré de 85,04 dirhams. Maroc Telecom détient encore 340.510 actions sur le marché marocain.