Bourse : Le MASI gagne 0,17% du 1er au 4 septembre
Sociétés cotées : Hausse du chiffre d’affaires de 7,5% au premier semestre 2025
10/09/2025
Le chiffre d'affaires (CA) de la cote s'est établi à 168 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier semestre de 2025, affichant une hausse de 7,5%, selon Attijari Global Research (AGR).
Il s’agit de la croissance semestrielle la plus élevée durant les 3 dernières années, indique AGR dans son "Research Report - Equity" de septembre 2025.
Dans le détail, 13 secteurs cotés, qui représentent 76% de la capitalisation du marché, ont connu une appréciation de leur niveau d’activité, avec à leur tête ceux de la santé (+67%), du BTP (bâtiment et travaux publics) (+26%) et de l'automobile (+21%), fait savoir la même source.
Le secteur de l'agriculture, qui pèse près de 1% dans la capitalisation, a, quant à lui, affiché des revenus quasi-stables (+0,3%), rapporte la MAP.
En revanche, 3 secteurs cotés, dont la capitalisation représente près de 23% dans celle du marché, accusent un recul de leur CA. Il s’agit des secteurs "Immobilier" (-6%), "Energie" (-4%) et "Télécoms" (-1%).
Sur le seul deuxième trimestre (T2) de 2025, le CA de la cote est ressorti à 84,2 MMDH contre 78,9 MMDH au T2-24, soit une progression de 6,7%.
En effet, le secteur BTP arrive en 1ère position avec une hausse de ses revenus affichés de 1,551 MMDH. Ce secteur justifie à lui seul près du tiers de la croissance du CA de la cote.
A l’origine, le Groupe TGCC dont le CA publié s’est apprécié de 1,047 MMDH (+50,4%) en marge de la finalisation de l’acquisition de 60% du capital de STAM.
Pour sa part, le secteur bancaire affiche une décélération de la croissance de son produit net bancaire consolidé à 1,176 MMDH (+5%) après une hausse de 2,352 MMDH (+10,7%) et de +3,062 MMDH (+15,3%) sur les deux trimestres précédents.
A l’opposé, le secteur "Energie" accuse une baisse de 729 millions de dirhams (MDH) de son CA agrégé, suivi du secteur "Minier" dont les revenus ont reculé de 337 MDH.
