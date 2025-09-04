Sociétés cotées : Hausse des revenus semestriels globaux de 6,8%

Le chiffre d'affaires (CA) global de la cote casablancaise s'est établi à 163,5 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de cette année, en progression de 6,8% comparativement au S1-2024, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Les industries ont ainsi enregistré une amélioration de 6,3% de leurs revenus à 99,5 MMDH, portées principalement par la bonne performance des secteurs du BTP (bâtiment et travaux publics) et de la santé, précise BKGR dans sa publication "Earning T2-2025".



Toutefois, cette évolution est atténuée par la contreperformance du secteur du gaz et électricité, en raison vraisemblablement d'un effet prix négatif pénalisant TotalEnergies Marketing Maroc et Taqa Morocco couplé, pour l'opérateur énergétique, à une évolution défavorable de la parité USD/MAD, ainsi qu'à une baisse de la disponibilité dans le sillage de la réalisation d'une révision mineure de l'unité 6 de 25 jours, relève la même source.



Concernant les financières, elles ont réalisé un produit net bancaire (PNB) de 50,1 MMDH (+7,8%), bénéficiant principalement d'une bonne dynamique commerciale et d'un contexte favorable pour les marchés actions et obligataires, rapporte la MAP.



BKGR fait également savoir que les primes émises brutes des assurances se sont appréciées de 7,4% à 13,9 MMDH, profitant principalement de la bonne tenue des réalisations d'AtlantaSanad, grâce notamment au nouveau partenariat bancassurance avec Crédit du Maroc et à la réalisation de nouvelles affaires.



Au total, sur les 62 valeurs, 51 sociétés ont affiché des revenus semestriels en progression en glissement annuel, contre seulement 11 en baisse.



Sur le seul 2ème trimestre 2025, le CA global s'est amélioré de 5,8% à 81,7 MMDH comparativement au T2-2024, sous l'effet combiné de l'appréciation des revenus des industries (+5,9% à 50,8 MMDH), des financières (+4,9% à 25,2 MMDH) et des assurances (+9,6% à 5,7 MMDH).