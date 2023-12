Sociétés cotées : Hausse des revenus agrégés à 74,4 MMDH au T3-2023

10/12/2023

Les revenus agrégés des sociétés cotées se sont établis à 74,4 milliards de dirhams (MMDH) au titre du troisième trimestre 2023, en progression de 4,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette évolution est attribuable à la contribution positive du secteur bancaire dont le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 21,7%, indique AGR dans son récent "Research Report - Equity" consacré à l'analyse des résultats trimestriels des sociétés cotées.



Hors banques, le chiffre d'affaires agrégé de la cote ressort quasi-stable à près de 54 MMDH (-0,5%), précise la même source.



A l'analyse des performances opérationnelles des différents secteurs cotés, AGR fait ressortir que le secteur bancaire affiche une hausse sensible de son PNB de 3,66 MMDH. Celui-ci est suivi par le secteur des BTP (bâtiment et travaux publics) dont le CA cumulé a augmenté de 21% au T3-23, rapporte la MAP.



En outre, le secteur énergie a accusé une baisse significative de ses revenus de 2,49 MMDH, suite à un effet technique relatif à l'évolution du cours du baril. Dans une moindre mesure, les revenus du secteur agro-alimentaire ont affiché une contraction de 149 MDH, suivi des mines (-51 MDH).



Par ailleurs, durant les neuf premiers mois de l'année 2023, le marché Actions a affiché un CA agrégé de 225 MMDH, en hausse de 5,3% en glissement annuel.



Dans le détail, 10 secteurs cotés, qui représentent plus de 75% de la capitalisation boursière globale, ont affiché une appréciation de leur CA cumulé à fin septembre 2023. Il s'agit des secteurs de l'immobilier (+30,7%), de la grande distribution (+15,8%), des banques (+15,2%), du BTP (+10,7%), du port (+8,9%), des assurances (+6,9%), des NTI (+4,4%), des télécoms (+3,2%), du ciment (+3,2%) et du financement (+1,5%).



En revanche, 4 secteurs cotés, qui pèsent plus de 19% dans la capitalisation du marché, ont accusé une baisse de leurs revenus à fin septembre dernier, à savoir le secteur des mines (-13,9%), le secteur de l'énergie (-9,4%), l'automobile (-2,9%) et l'agro-alimentaire (-1,6%).