Société Générale et Yamed capital annoncent la création d’une joint-venture

21/01/2020

Société Générale Maroc et Yamed Capital annoncent la création d’une joint-venture "NEMA Capital", une société commune de gestion d’organismes de placement collectif en immobilier (OPCI), agréée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

Les deux acteurs entendent ainsi contribuer, chacun dans son domaine d’expertise, à la création d’une offre de premier plan sur le nouveau marché des OPCI qui vient de voir le jour dans le pays, indique un communiqué de la Société Générale.

NEMA Capital s’appuiera à la fois sur le savoir-faire de Société Générale Maroc en matière de gestion collective d’épargne et sa capacité de distribution auprès de la clientèle institutionnelle, patrimoniale et grand public, et l’expertise de Yamed Capital dans l’organisation, la structuration, la gestion et la valorisation de toutes classes d’actifs immobiliers, à travers sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière, rapporte la MAP.

La complémentarité des expertises des deux acteurs permettra une véritable appréhension des enjeux liés à ce nouveau produit financier et une maîtrise des risques inhérents au marché de l’immobilier, selon la même source

A travers la création de cette société de gestion, détenue à 50/50, Yamed Capital et Société Générale Maroc souhaitent offrir un nouveau produit au service des investisseurs, entreprises et épargnants, qui bénéficiera d’un cadre d’investissement régulé, d’une liquidité améliorée (facilité d’investissement et de désinvestissement dans le secteur immobilier), d’un accès privilégié offert à la fois au grand public et aux investisseurs institutionnels au marché de l’investissement immobilier locatif et d'un régime fiscal avantageux.

Cette initiative permet à Société Générale Maroc et à Yamed Capital de réaffirmer leur positionnement de partenaires privilégiés des investisseurs, visant à offrir à ces derniers un accompagnement sur mesure, innovant et des stratégies diversifiées.

Premier groupe indépendant et pluridisciplinaire de services et d’investissements immobiliers au Maroc, Yamed Capital regroupe toutes les compétences des métiers de l’immobilier à travers ses filiales et lignes de services (Advisory, Investment Management, Property Development, Construction et Transaction).

Le groupe intervient sur toutes classes d’actifs : résidentiels (moyen à haut standing et logements sociaux), tertiaires (bureaux, commerces, industriels et logistiques, hôtels), actifs spécialisés (immobilier de l’éducation).

Etabli en 2013, Yamed Capital compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs, 600.000 m2 d’actifs livrés ou en cours de construction et près de 550 M€ de volume d’actifs sous gestion.