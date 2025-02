Société Générale Maroc et La Marocaine Vie lancent la souscription 100% en ligne

Société Générale Maroc et La Marocaine Vie confirment leur position de précurseur en matière d'innovation sur le marché de l’épargne, en lançant la souscription 100% en ligne.



Annonçant la digitalisation des souscriptions de solutions d’épargne, Société Générale Maroc, en partenariat avec La Marocaine Vie, innove encore, en offrant à ses clients une expérience inédite au Maroc, répondant à la fois à leurs besoins d’épargne et à leurs attentes en matière d’accessibilité et d’instantanéité, indique un communiqué de Société Générale Maroc.



Depuis l’application mobile de Société Générale Maroc, les clients peuvent désormais, en toute autonomie et sécurité, souscrire un contrat d'épargne Vital Éducation, Vital Projet et Vital Retraite pour assurer l’avenir de leurs enfants, concrétiser leurs projets et préparer leur retraite, à tout moment et depuis n’importe quel endroit, précise le communiqué.



Avec des éléments intuitifs et ergonomiques, ils sont guidés tout au long d’un parcours simplifié et 100% automatisé, réalisant leur(s) simulation(s) en temps réel, désignant les bénéficiaires de leur contrat, choisissant le montant et la fréquence de leurs cotisations, signant en ligne leur bulletin d’adhésion, et effectuant le versement de la première prime, actant l’ouverture immédiat du contrat, fait savoir la même source.



Renforçant leur modèle de distribution omnicanal via la mise en place de la distribution digitale de produits d’épargne, Société Générale Maroc et La Marocaine Vie ambitionnent de simplifier et d’élargir l’accès à l’épargne, au service du plus grand nombre.