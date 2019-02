Smartphone: Les pays émergents rattrapent peu à peu les pays riches

13/02/2019

Alors qu'il stagne dans les pays les plus riches tant il est déjà répandu, l'usage du smartphone progresse nettement dans les économies émergentes, selon une étude mondiale publiée mardi.

C'est en Corée du Sud que le smartphone est le plus utilisé, avec 95% des adultes qui tapotent sur leur écran tactile, suivi par 88% en Israël, selon les chiffres du Pew Research Center.

Viennent ensuite les Pays-Bas (87%), la Suède (86%), l'Australie et les Etats-Unis (81%), l'Espagne (80%), l'Allemagne (78%), le Royaume-Uni (76%) et la France (75%).

Dans les 18 pays développés étudiés, trois adultes sur quatre utilisaient un smartphone en 2018, tandis que 17% avaient un téléphone basique et 6% n'avaient aucun mobile.

Dans les neuf économies émergentes étudiées, l'usage du smartphone est très varié, allant de 60% en Afrique du Sud à 24% en Inde. En tout, l'étude estime que 45% des adultes en ont un tandis qu'un tiers usent d'un type de mobile moins sophistiqué.

L'enquête ne comprend pas la Chine, l'un des plus grands marchés de smartphones au monde.

Autre enseignement, dans tous les pays étudiés, ce sont les personnes les plus jeunes, les plus diplômées et aux revenus les plus élevés qui ont un smartphone.

Certains pays émergents voient des progrès rapides dans l'usage du smartphone, surtout chez les plus jeunes adultes.

Par exemple, 85% des Brésiliens de moins de 34 ans avaient un smartphone, contre trois sur cinq en 2015. Aux Philippines, le rythme d'adoption a plus que doublé en trois ans, pour atteindre 71%.

L'étude porte sur 30.133 personnes dans 27 pays entre le 14 mai et le 12 août 2018.