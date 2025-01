Sixième édition de la rencontre cinématograhique d’Essaouira

11/01/2025

La ville d'Essaouira s'apprête à accueillir la sixième édition de sa rencontre cinématographique. Programmé du 24 au 27 janvier 2025, cet événement est soutenu par le Conseil provincial du tourisme d'Essaouira et l'Association marocaine des unités hôtelières, des Cafés et restaurants. Il promet de mettre en lumière le cinéma marocain sous toutes ses formes et de rendre hommage à ses figures emblématiques.



L'édition 2025 de cette rencontre cinématographique s'annonce d’ores et déjà exceptionnelle, avec la présence de plusieurs noms du cinéma marocain, parmi lesquelles le talentueux acteur, réalisateur et scénariste Idriss Roukh. Ce dernier, figure incontournable du cinéma national, sera l'une des vedettes de cette rencontre, et le public aura l’occasion de découvrir son parcours à travers des discussions autour de son œuvre cinématographique et de ses nombreuses contributions au septième art marocain.



L’objectif de cette édition est de célébrer l’histoire et l’évolution du cinéma marocain en mettant en avant les réalisations de ses grands noms. L’événement proposera une série de projections de films d’Idriss Roukh, qui ont marqué les esprits et enrichi la cinémathèque nationale. Ces films seront projetés au Centre culturel de la ville, offrant une atmosphère idéale pour apprécier la richesse des productions cinématographiques du pays.



En plus des projections, une rencontre exceptionnelle est prévue avec Idriss Roukh. Ce moment d’échange permettra aux participants de plonger dans l’univers créatif de l’artiste, d’explorer son parcours professionnel et de discuter de ses réalisations. Un regard sur son histoire personnelle, ses défis et ses succès sera ainsi offert, en mettant l’accent sur les thèmes abordés dans ses œuvres et leur impact sur la société.



Dans le cadre de cette édition, Idriss Roukh présentera également son dernier ouvrage, «Ridaa Annisyane» lors d’une rencontre au Riad Al Khansaa. Ce roman, qui explore des thèmes profonds liés à la mémoire et l’identité, contient plusieurs métaphores. Il comporte des significations poétiques, littéraires… qui concernent l’être humain.



Dans «Ridaa Annisyane», un oubli temporaire se transforme en un débordement de souvenirs. La présentation de «Ridaa Annisyane» complète la dimension cinématographique de l’événement en offrant une nouvelle perspective sur l’œuvre de l’artiste. Les lecteurs auront ainsi l’occasion de discuter directement avec l’auteur et de découvrir l’histoire derrière son dernier ouvrage.



La rencontre cinématographique ne se limite pas aux projections de films et aux rencontres artistiques. Elle entend également favoriser la découverte du riche patrimoine historique et culturel d’Essaouira. La ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable carrefour de cultures, où l'histoire, l’architecture et la diversité des influences se rencontrent.



Les participants auront l’opportunité de visiter les sites historiques de la ville et de découvrir les monuments qui témoignent de son passé fascinant. Une visite guidée des sites historiques d’Essaouira permettra de faire le lien entre l’évolution culturelle de la ville et l'influence qu'elle a exercée sur le développement de l'art au Maroc.

Le festival mettra également à l'honneur la scène musicale et artistique locale.