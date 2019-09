Six médailles d’or pour le Maroc

30/09/2019 Libé

Championnats arabes juniors et dames de golf

Le Maroc s’est adjugé six médailles d’or lors des Championnats arabes juniors et dames de golf, qui se sont déroulés du 23 au 26 septembre 2019 au Caire, indique samedi un communiqué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

L'équipe nationale marocaine a ainsi dominé ces championnats, rééditant la performance réalisée l’an dernier à Casablanca, ajoute la même source, précisant que l’hymne national a d’ailleurs retenti six fois sur huit lors de la cérémonie de remise des prix.

Dix pays arabes ont participé à ce rendez-vous sportif annuel, à savoir l’Egypte (pays hôte), la Tunisie, la Jordanie, le Sultanat d’Oman, les Emirats Arabes Unis, le Liban, l’Arabie Saoudite, la Libye, la Somalie et le Maroc.

Lors de ces championnats, la relève golfique marocaine a réalisé une excellente performance, souligne le communiqué, notant que le Maroc a occupé la première place, par nations, sur les trois catégories juniors (moins de 13 ans, moins de 15 ans et moins de 18 ans) et la troisième place dans la catégorie dames, dont la première place est revenue à la Tunisie, secondée par les Emirats Arabes Unis.

En individuel, chez les moins de 13 ans, le Marocain Ryan Belqlilo s'est classé premier en réalisant un score total de neuf coups sous le Par (-9) devançant de 15 coups son compatriote Kamil Bensouda (+6) et de 19 coups le jeune Ayman Abusaidi (+10) du Sultanat d’Oman.

Chez les moins de 15 ans, le Marocain Hugo Mazen Trometter s'est classé premier en réalisant un score total de 20 coups sous le Par (-20) avec un écart de 21 coups par rapport au jeune Marocain Yasine Rafi (+1), classé deuxième. Le jeune Saoudien Aly Albabatin (+7) a occupé la troisième place.

Pour ce qui est des moins de 18 ans, le Marocain Mohamed Tassoudali s'est classé premier en réalisant un score total de deux coups au-dessus du par (+2), suivi de son compatriote Nizar Bourhim, classé deuxième avec un total de cinq coups au-dessus du Par (+5). La troisième place est revenue à Adam El Shamy (+8) représentant le pays hôte, l’Egypte.

Chez les dames, le Maroc s’est adjugé la médaille de bronze avec une équipe composée de jeunes espoirs en devenir, à savoir Rim Imni d’Agadir et Aicha El Majdoubi de Marrakech.

L’équipe nationale était conduite par Mme Rajaa Hasnaoui, présidente de la commission féminine de la FRMG, en tant que chef de délégation.

"Ces résultats confortent la nouvelle politique fédérale prônée par Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid et le nouveau comité fédéral, visant le développement de la base des pratiquants et la formation des jeunes talents", conclut le communiqué.

Divers

Coupe

du Trône



L'Ittihad de Tanger s'est qualifié aux quarts de finale de la Coupe du Trône grâce à sa victoire (1-0) face au Fath de Rabat, lors d'un match disputé vendredi soir sur la pelouse du Grand stade de Tanger. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Saleh Taher sur penalty lors des prolongations à la 113e minute.



Botola Pro D1



Le Difaâ d'El Jadida et le Mouloudia d'Oujda ont fait match nul (0-0), lors d'un match comptant pour la troisième journée de la Botola pro D1 de football, disputé vendredi au stade Al Abdi à El Jadida.

La rencontre, dirigée par l'arbitre Redouane Jaid, a été marquée par l'expulsion du joueur du Mouloudia Adam Nafati, à la 48 minute de jeu.

Dimanche, deux matches devaient être disputés, à savoir RCOZ-OCK et MAT-RCAZ, alors que la confrontation FUS-RSB aura lieu mercredi à 20 heures au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Les matchs Youssoufia Berrechid-Raja de Casablanca, Hassania d'Agadir-AS FAR, Olympic Safi-Raja Béni Mellal et le Wydad de Casablanca-Ittihad de Tanger ont été reportés en raison de la participation des clubs casablancais, le Raja et le Wydad, outre le Hassania d'Agadir aux Coupes africaines tandis que le club safiot est engagé, pour sa part, dans la Coupe arabe Mohammed VI des clubs.



Mondiaux

d'athlétisme



La Marocaine Rabab Arrafi a validé samedi sa qualification en finale de l'épreuve du 800m dames comptant pour les Championnats du monde d'athlétisme, qui se tiennent du 27 septembre au 6 octobre à Doha.

Arrafi s'est qualifiée à la finale après avoir décroché la deuxième position (deuxième série) à la faveur d'un chrono de 2min00sec80/100. Elle a été devancée par l'Américaine Ajee Wilson (2min00sec31/100) alors que la Norvégienne Hedda Hynne a clos le podium grâce à un chrono de 2min01sec03/100. Pour sa part, Halima Hachlaf, qui a terminé à la sixième position (première série) en réalisant un chrono de 2min01sec30/100, a été éliminée en demi-finale de l'épreuve.

La finale du 800m dames sera disputée ce lundi à 20h.