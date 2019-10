Six films marocains au Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie

11/10/2019

Six films marocains prennent part à la 35ème édition du Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie. Il s'agit du film "Nomades", une production franco-marocaine, du réalisateur français Olivier Coussemacq, en lice dans la catégorie des longs métrages, "Ultime révolte" du réalisateur Jilali Ferhati dans le concours de "Nour Chérif" de longs métrages, "Assia" et "l'Ombre d'un mur" réalisés respectivement par Malika Zairi et Abdelhafid El Aissaoui dans la catégorie des courts métrages, outre "Mon beau village à Imilhil" d’Omar Moulduira et "Le vieil homme et la montagne" dans la catégorie des documentaires.

Présidé par l'acteur égyptien Mohyi Ismail, le jury de la catégorie longs métrages qui connaît la participation de 14 films comprend l'acteur marocain Mohamed Meftah. Quant au jury du concours "Nour Chérif" des longs métrages, il est présidé par l'actrice égyptienne Libliba. Il comprend l'actrice marocaine Fatima Kheir, le producteur tunisien Ali Zaim, le réalisateur irakien Jamal Amin, l'actrice syrienne Leila Jabr, la critique bahreïni Mansoura Al Hamri et la réalisatrice soudanaise Sara Jbara.

L'Espagne est l'invité d'honneur de cette édition qui se poursuit jusqu'au 13 octobre. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette édition baptisée Nabila Oubid, tenue mercredi à l'Opéra d'Alexandrie, un vibrant hommage a été rendu à d’acteurs égyptiens et arabes.