Six administrations primées pour les e-services proposés aux citoyens

21/12/2018

La 12è édition du Prix national de l'administration électronique E-mtiaz 2018 a récompensé six administrations pour les e-services proposés aux citoyens, lors d'une cérémonie mercredi à Rabat en présence du chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani. Organisé par le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, le prix est destiné à encourager les efforts et les initiatives réussies dans le domaine de l’administration électronique, à inciter les administrations à développer des services publics électroniques en faveur des citoyens et des entreprises et à instaurer les principes d'émulation entre les différentes composantes du secteur public en la matière.

Cette distinction se décline en quatre catégories, à savoir la "e-démarche", "applications mobiles", "e-contenu" et "e-participation communautaire".

Dans la catégorie "e-démarche", le prix d'excellence est revenu au service électronique "Minhaty" pour la demande de bourse de l'enseignement supérieur, une prestation initiée conjointement avec le ministère de l'Intérieur. Le prix d'encouragement, lui, a été décerné aux services administratifs et judiciaires en ligne du ministère de la Justice pour le service "délivrance des certificats du registre de commerce".

En outre, l'application "Ma CNSS" de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a mérité le prix d'excellence dans la catégorie "applications mobiles", alors que celui d'encouragement a été attribué au Bulletin officiel électronique du Royaume du Maroc du Secrétariat général du gouvernement dans la même catégorie.

S'agissant de la catégorie "e-contenu", le prix d'excellence est revenu au site "Trade sense" du Guichet unique national des procédures du commerce extérieur (PortNet), tandis que le site web de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) "www.anrt.ma" a eu droit au prix d'encouragement.

Par ailleurs, le jury a décidé de ne pas attribuer de prix dans la catégorie "e-participation communautaire" cette année.

A cette occasion, M. El Otmani a insisté sur la nécessité de faire aboutir le chantier de l'administration électronique compte tenu du rôle qu'il joue dans la lutte contre la bureaucratie, le favoritisme et la corruption.

Il a, dans ce sens, précisé que les services électroniques favorisent pour une large frange d'usagers un accès facilité et à tout temps aux services publics, mettant en avant l'importance du prix E-mtiaz qui vise à encourager les administrations publiques à améliorer leur performance et les prestations offertes aux citoyens ainsi qu'aux entreprises.

"Le prix E-mtiaz est devenu une plateforme d'encouragement, d'innovation et d'excellence", a estimé M. El Otmani, saluant par là même le ministère chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique pour ses efforts consentis en faveur de la réussite de ce prix national qui s'assigne pour but de primer les services électroniques exceptionnels dans les différentes administrations publiques.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, a indiqué que le nombre des candidatures présentées dans les quatre catégories a atteint 37 services numériques issus de 29 administrations publiques à l'échelle tant centrale que locale.

Conscient de l’importance des technologies de l’information dans l’essor de l’administration publique marocaine, le gouvernement a placé la transformation numérique au cœur de son programme de réformes, aux côtés de la transformation organisationnelle, éthique et managériale, a-t-il relevé. M. Ben Abdelkader a, à cet égard, précisé que son département œuvre pour l'élaboration d'un plan directeur de transformation digitale dans les administrations publiques visant à renforcer les services administratifs offerts aux usagers par voie numérique.

E-mtiaz est un prix symbolique octroyé pour encourager les initiatives innovantes dans le domaine de l’administration électronique. Ce concours est ouvert aux administrations publiques, aux collectivités territoriales et aux entreprises et établissements publics.