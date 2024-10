Situation à Gaza: Session extraordinaire de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents

24/10/2024

Le Conseil de la Ligue des Etats Arabes a tenu, mardi au Caire, une session extraordinaire au niveau des délégués permanents, pour discuter des développements de la situation dans la bande de Gaza.



Cette réunion, tenue à la demande de l’Etat de Palestine et soutenue par plusieurs pays membres de la Ligue Arabe, a été consacrée à l’examen de l’action arabe et internationale visant à mettre un terme aux crimes commis par Israël à l’encontre du peuple palestinien, notamment dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué la Ligue.



Le Maroc a été représenté lors de cette réunion, présidée par le Yémen (président actuel du Conseil de la Ligue), en présence du secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, par l’ambassadeur du Royaume au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.



Le délégué permanent de l'Etat de Palestine auprès de la Ligue des Etats Arabes, Mohannad Al-Aklouk, a affirmé que l'incapacité du système international à mettre un terme aux crimes israéliens sans précédent constitue une honte pour l'humanité et une atteinte systématique au droit et au système internationaux.