Sit-in contre la facturation électronique

04/01/2019

La nouvelle procédure de facturation électronique adoptée par le ministère des Finances pour introduire plus de transparence et mieux lutter contre l’informel, semble déplaire, pour ne pas dire plus, aux commerçants.

Hier matin, nombre d’entre eux ont organisé un sit-in de protestation à la Place de la Victoire à Casablanca pour fustiger cette mesure.