Signature de trois conventions pour la transformation de la société gestionnaire de la Bourse en holding

13/11/2024

Deux protocoles d'accord et une convention de partenariat ont été signés, mardi à Casablanca, pour la transformation de la société gestionnaire de la Bourse en holding.



Signées en marge d'une conférence organisée par le ministère de l’Economie et des Finances, l’Autorité marocaine du marché des Capitaux (AMMC) et Bank Al-Maghrib (BAM), consacrée au lancement du marché à terme, ces conventions stipulent la transformation institutionnelle et organisationnelle de la Bourse de Casablanca en société holding.



Il s'agit d'un protocole d'accord global signé entre le ministère de l'Economie et des Finances, l'AMMC, BAM, la Fédération marocaine des assurances (FMA), la Bourse de Casablanca, le Groupement Professionnel des banques du Maroc (GPBM) et Maroclear.



Ce protocole marque une étape décisive vers la création du nouveau Groupe Bourse de Casablanca. Il s'inscrit dans la continuité des réformes entamées par le Maroc depuis plusieurs années, dans l'objectif de renforcer les acquis de la Bourse de Casablanca et lui permettre de se positionner en tant que bourse régionale forte, dotée d'une infrastructure de marché intégrée, et conforme aux meilleurs standards internationaux.



Conclu entre le GPBM et la Bourse de Casablanca, le second protocole d'accord concerne la chambre de compensation (CCP), une composante essentielle du marché à terme, et s’inscrit dans le prolongement du protocole cadre précité.



Ce protocole d'accord vise à restructurer le capital social de la CCP, entre la Holding Bourse de Casablanca, à hauteur de 51%, et les établissements de crédit, à hauteur de 49%. Concernant la convention de partenariat, celle-ci porte sur le développement du marché boursier, et a été signée entre la Bourse de Casablanca et différentes parties prenantes du marché boursier, avec le soutien de l’AMMC.



Cette convention implique, aux côtés de la Bourse de Casablanca, la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la FMA, l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocain (ASFIM), l'Association marocaine des investisseurs en Capital (AMIC), l'Association Marocaine des entreprises faisant appel public à l’épargne (APE) et l'Association professionnelle des sociétés de Bourse de Casablanca (APSB).



Le but de ce partenariat est de mobiliser les différentes parties prenantes du marché boursier de manière à renforcer le rôle de la holding Bourse de Casablanca comme acteur clé du financement de l’économie.



Elle promeut, en outre, une coopération efficace entre les différentes parties prenantes signataires pour atteindre les objectifs du Nouveau modèle de développement ainsi que ceux de la Charte d’investissement.



Cette convention fait écho à la feuille de route signée le 28 novembre 2023, articulée autour de quatre piliers, à savoir, le renforcement du soutien institutionnel, le développement d’un cadre incitatif, l'accompagnement des PME membres de la CGEM et une communication améliorée pour accroître la visibilité du marché.



Ces signatures ont été précédées de la troisième réunion du Comité des marchés de capitaux (CMC), au cours de laquelle a été validé le schéma de transformation de la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca en holding.



Cette transformation s’inscrit dans la continuité du processus de démutualisation de la Bourse, conclu en 2016, et s’aligne avec les exigences du cahier des charges liant ladite société à l’Etat.