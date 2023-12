Signature de la Déclaration politique conjointe entre l'USFP et le PPS

15/12/2023

Lors de la rencontre prévue aujourd'hui, vendredi, à partir de 10h30 au siège central de l'Union Socialiste des Forces Populaires à Rabat entre les bureaux politiques respectifs de l'USFP et du PPS, il sera procédé à l'annonce et à la signature de la Déclaration politique conjointe entre les deux partis.



La cérémonie de signature sera présidée par le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar et le Secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah