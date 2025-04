Signature d’une convention de partenariat entre la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance et l’ADPS

30/04/2025

Dans le cadre du programme stratégique 2025 -2030 visant l’augmentation de la capacité d’accueil des centres de prise en charge des enfants privés de famille et l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), a présidé, mardi à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat avec l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud (ADPS).



Signée par Son Altesse la Princesse Lalla Zineb et le directeur de l’ADPS, Jabrane Reklaoui, cette convention a pour objet "l’appui aux actions de la LMPE dans les provinces du Sud du Royaume en vue de contribuer au financement des budgets de fonctionnement des centres situés au niveau des régions de Laâyoune, Dakhla et Guelmim", indique la Ligue dans un communiqué.



En vertu de cette convention, la LMPE bénéficiera d’une subvention annuelle pour couvrir les besoins pressants de la population cible, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, visant le renforcement des mécanismes de protection des enfants en situation de vulnérabilité et la préservation de leurs droits fondamentaux, rapporte la MAP.



Il est à signaler que depuis 2004, un cadre de partenariat a été institué avec l’Agence du Sud pour contribuer à l’appui financier des actions menées par la Ligue dans les différentes régions du Sud du Royaume.



La présente convention donnera une nouvelle impulsion aux actions de coopération et de partenariat entre les deux parties afin d'améliorer les conditions de prise en charge des bénéficiaires.