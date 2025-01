Signature d’un partenariat pour la valorisation du patrimoine culturel immatériel

18/01/2025

Une convention de partenariat visant à valoriser le patrimoine culturel immatériel a été signée, jeudi à Casablanca, entre la direction régionale de la culture à Casablanca-Settat et l’Instance nationale des artisans et de l’industrie artisanale.



Ladite convention prévoit l’organisation de manifestations et d’activités visant à contribuer à la préservation du patrimoine culturel et à sensibiliser les jeunes générations à son importance, notamment à travers des événements comme le "Mois du patrimoine", prévu cette année du 18 avril au 18 mai.



Ce partenariat aspire également à renforcer le tourisme culturel et à soutenir la dynamique économique en encourageant les industries et les arts locaux liés au patrimoine et aux traditions marocaines. Il a pour objectif en outre de promouvoir la créativité artistique et culturelle, de soutenir les initiatives culturelles, et d’impliquer les différents acteurs de la culture au niveau de la région Casablanca-Settat, afin de contribuer à l’animation culturelle.



Intervenant à cette occasion, la directrice régionale de la culture à Casablanca-Settat, Hafida Khouyi, a indiqué que "cette convention s’inscrit dans le cadre de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Elle vient renforcer l’engagement du Département de la culture et de la société civile dans la promotion et la protection des multiples composantes de notre riche patrimoine culturel".



"Ce partenariat prévoit la mise en œuvre de divers programmes, notamment la célébration du 'Mois du patrimoine', l’organisation de rencontres, de visites guidées et d'actions de sensibilisation sur l’importance de ce patrimoine", a-t-elle relevé, dans une déclaration à la MAP.



"Cette journée marque un moment exceptionnel pour l’Instance avec la signature d’un partenariat que nous qualifions de stratégique. Il s’agit d’une convention novatrice qui représente une véritable feuille de route pour l’avenir du secteur de l’artisanat et de la culture", a souligné, pour sa part, le président de l’Instance nationale des artisans et de l’industrie artisanale, Aityachou Mohamed.



Et d’ajouter, dans une déclaration similaire, que "l’artisanat est intrinsèquement lié à la culture, reflétant à la fois un patrimoine matériel et immatériel d’une richesse inestimable. Cette collaboration ouvre la voie à une approche intégrée, où l’artisanat devient un vecteur clé de la promotion et de la préservation de notre identité culturelle".



Les deux parties affirment que cette convention constituera une base solide pour faire rayonner les trésors de l’artisanat marocain et dévoiler ses multiples facettes, tout en œuvrant à renforcer leur partenariat pour multiplier les initiatives en ce sens.