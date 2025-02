Signature d’un mémorandum d’entente pour renforcer la coopération entre Tanger et Al-Qods

04/02/2025

Un mémorandum d’entente (MoU) a été signé, samedi à Tanger, entre la ville de Tanger et celle d’Al-Qods, établissant un cadre de référence pour renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux villes.



Le MoU, signé par le président du Conseil communal de Tanger, Mounir Laymouri et le gouverneur d'Al-Qods, Adnan Ghait, en présence du secrétaire général de l'Organisation des villes arabes et des membres de son conseil exécutif, vise à consacrer les principes et bases de la coopération entre les deux parties, à travers l’échange d’expertise, d’expériences et des meilleures pratiques dans des domaines d’intérêt commun.



La signature de ce mémorandum s’inscrit dans le cadre des relations distinguées liant le Royaume du Maroc et la Palestine, fondées sur la solidarité et la coopération mutuelle, et reflétant la volonté des deux pays frères de renforcer leurs relations bilatérales au service de leurs intérêts communs.



Signé en marge des travaux de la 62ème session du Conseil exécutif de l’Organisation des villes arabes, le MoU traduit également la volonté partagée des villes de Tanger et d’Al-Qods de tisser des liens solides et de développer des relations d’amitié et de coopération dans divers domaines.



En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à unir leurs efforts pour établir un partenariat multisectoriel, notamment dans le domaine culturel, à travers la promotion d’activités culturelles et pour la jeunesse, ainsi que l’organisation de rencontres culturelles et d'expositions conjointes visant à promouvoir le patrimoine historique et culturel des deux villes.



Il vise également à permettre aux deux parties de bénéficier mutuellement de leurs expériences dans l’organisation d’événements culturels et artistiques, la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, ainsi que le soutien à la recherche scientifique à travers la coopération entre les institutions académiques et universitaires des deux villes.



Les parties se sont également accordées sur la mise en place de programmes d’activités couvrant les divers aspects de leur coopération et les modalités de leur mise en œuvre, en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de renforcement et d’optimisation des services publics de part et d'autre, pour accompagner la dynamique de modernisation et les avancées que connaissent les services municipaux.



Par ailleurs, les deux parties ont convenu de l’organisation de visites entre les responsables et fonctionnaires des deux villes, pour bénéficier de formations et d'échange d’informations.

La 62ème session du Conseil exécutif de l'Organisation des villes arabes a été marquée par la signature de deux mémorandums d'entente entre l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et l'Organisation des villes arabes, et entre l’AMPCC et l'Institut arabe de développement urbain, visant à renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun, à coordonner la formation, et à renforcer les compétences et la recherche en politiques urbaines.