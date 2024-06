Signature d’un mémorandum d’entente entre la région de Casablanca-Settat et la province chinoise du Sichuan

07/06/2024

Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Casablanca, entre la région de Casablanca-Settat et la province chinoise du Sichuan, et ce, dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.



Signé par le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maazouz et le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois à la province du Sichuan, Wang Xiaohui, en présence de l’ambassadeur de la république populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, cet accord englobe notamment les domaines du tourisme, l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, la formation professionnelle ainsi que la culture.



Dans une déclaration à la MAP, M. Maazouz a indiqué que cette rencontre avec la délégation chinoise vise à traduire le partenariat stratégique signé, en 2016 à Pékin, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la république populaire de Chine, Xi Jinping, en partenariats concrets entre la région de Casablanca-Settat et la province du Sichuan.



"Nous espérons que cet accord-cadre puisse aboutir avant la fin de l’année à l’élaboration d’un plan d’action en faveur de la mise en œuvre de ce partenariat entre les deux parties", a-t-il indiqué, avant d’ajouter que la Chine a réalisé d’importantes avancées dans les domaines concernés par cette coopération bilatérale.



Il s’agit des domaines des énergies renouvelables, de la digitalisation, de la logistique ainsi que des nouvelles industries et technologies, a-t-il précisé.



A l’issue de la cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat et les membres de la délégation chinoise ont visité le port de Casablanca où des produits importés de la province du Sichuan via la ligne de transport multimodal Rail-Mer Chengdu-Europe-Afrique leur ont été présentés.