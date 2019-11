Signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe

07/11/2019

Habib El Malki : La diplomatie ne doit pas être saisonnière ou situationnelle

Delfim Santiago Das Neves : Consolider la coopération entre les deux pays



La Chambre des représentants et l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d'entente visant à consolider les relations politiques, économiques, culturelles et scientifiques entre les deux pays.

A travers ce mémorandum signé par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe Delfim Santiago Das Neves, les deux parties s'engagent à consolider les relations bilatérales en organisant de nombreuses sessions de formation et des conférences.

L’objectif est également de favoriser l'échange entre les deux institutions via des visites tendant à faciliter l'interaction entre les deux parties dans divers domaines.

Pour Habib El Malki, la signature de ce mémorandum entre les deux institutions législatives reflète la qualité des relations excellentes entre le Royaume du Maroc et la République de Sao Tomé-et-Principe.

Il a, par ailleurs, souligné dans une déclaration à la presse que la signature de ce mémorandum ouvrira de nouveaux horizons pour les deux institutions, estimant que la "diplomatie marocaine ne doit pas être saisonnière ou situationnelle" puisque l’institutionnalisation des relations parlementaires entre les institutions parlementaires contribue fortement à consolider les relations entre les deux pays.

"Nous sommes fiers de la signature de cet accord de coopération qui va permettre aux deux pays de partager les mêmes valeurs et de réaliser les mêmes objectifs surtout que la République de Sao Tomé-et-Principe soutient l'intégrité territoriale du Maroc", a-t-il expliqué, notant que le but est de permettre au continent africain de consolider la paix et la stabilité dans tous les pays.

Delfim Santiago Das Neves a, pour sa part, indiqué, dans une déclaration similaire, que l'objectif principal de cet accord est de solidifier et consolider la coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Sao Tomé-et-Principe.

Il a, par la même occasion, réaffirmé la position claire de son pays soutenant totalement l'intégrité territoriale du Maroc, se félicitant à cet égard de l'excellence des relations d'amitié unissant les deux pays.

La signature de cet accord de coopération s'inscrit dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe Delfim Santiago Das Neves au Maroc à l'invitation du président de la Chambre des représentants.