Signature d’un mémorandum d’entente entre BAM et l’Autorité des services financiers de Dubaï

16/03/2019

Un mémorandum d’entente portant sur la collaboration dans les domaines de l’agrément et de la supervision des banques basées au Maroc et à Dubaï a été signé récemment à Rabat, entre Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Autorité des services financiers de Dubaï.

Cet accord témoigne de l’engagement de BAM pour développer les meilleurs standards de gouvernance au niveau des entités bancaires marocaines et superviser leurs activités à l’international, y compris au sein des hubs financiers internationaux tels que Dubaï, indique BAM dans un communiqué.

Le mémorandum d’entente développera notamment l’efficacité des outils de régulation des banques ayant des intérêts mutuels au Maroc et à Dubaï, ajoute le communiqué, notant que cet accord contribuera ainsi à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir les services financiers bilatéraux, rapporte la MAP.

En vertu de ce mémorandum, BAM et l’Autorité des services financiers de Dubaï partageront l’ensemble des informations concernant les demandes d’agrément formulées par les banques basées dans les deux juridictions. Le partage concerne aussi les informations sur la solidité financière des établissements bancaires ainsi que les points relevés dans les rapports et lors des visites de supervision.

Selon la même source, les représentants des deux autorités tiendront des réunions ad hoc pour traiter les questions de supervision concernant les établissements transfrontaliers installés au niveau des deux juridictions.

Les deux autorités collaboreront aussi pour identifier les éventuelles infractions financières liées notamment aux services bancaires non autorisés, au blanchiment d’argent et à toute autre violation de la réglementation, fait savoir le communiqué.