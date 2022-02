Signature d' un mémorandum d'entente avec la Finlande dans le domaine de l'énergie

14/02/2022

Un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération dans le domaine de l’énergie a été signé, récemment à Rabat, entre le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et le ministère finlandais des Affaires économiques et de l'Emploi.



Cet accord, paraphé par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et le ministre finlandais des Affaires économiques, MikaTapaniLintilä, vise à établir un cadre juridique permettant, entre autres, l’échange d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’énergie entre le Maroc et la Finlande, ainsi que le développement de projets d’intérêt commun et la promotion des investissements finlandais au Maroc dans ce domaine, indique le ministère dans un communiqué. E



n vertu de ce mémorandum, les deux parties œuvreront en étroite collaboration pour la mise en place d’actions de coopération dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies propres, de l’efficacité énergétique et de la gestion de la demande, souligne le communiqué, ajoutant que cette coopération couvrira également les domaines de la recherche et Développement, des systèmes énergétiques flexibles, des solutions de stockage et des technologies d’intégration, ainsi que l’hydrogène et le Power-to-X, rapporte la MAP.



En outre, les deux ministères travailleront à accélérer la mise en place de partenariats entre les agences et compagnies des deux pays pour mener conjointement des projets dans les domaines de l’innovation, de la recherche et du développement, relève-t-on.



La cérémonie de signature s’est déroulée sous format hybride, en présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Helsinki, Mohamed Achgalou, et l’ambassadeur de la Finlande à Rabat, Pekka Hyvönen.