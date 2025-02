Signature d'un accord pour la mise en œuvre de l'interconnexion électrique Maroc-Mauritanie

06/02/2025

Une avancée majeure qui permettra de renforcer davantage la fiabilité des réseaux électriques des deux pays

Le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), Tarik Hamane, et le directeur général de la Société mauritanienne d'électricité (SOMELEC), Sidi Salem Mohaned Elabd, ont signé, mardi à Nouakchott, un accord pour le développement et la réalisation de l'interconnexion électrique entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie.Signée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, cette convention intervient conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour le renforcement des relations bilatérales et de la coopération énergétique régionale.S’inscrivant dans le cadre de l’Initiative Royale Atlantique visant à renforcer l’intégration africaine et à promouvoir la coopération Sud-Sud, le projet d'interconnexion électrique entre le Maroc et la Mauritanie constitue une avancée majeure qui permettra de renforcer davantage la fiabilité des réseaux électriques des deux pays, d'améliorer leurs performances et de faciliter les échanges d'énergie électrique entre le Maroc et la Mauritanie et entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du WAPP (système d'échange d'énergie électrique ouest-africain), rapporte la MAP.Il constitue également l’opportunité de valoriser et de tirer pleinement profit de la complémentarité en reliant les réseaux électriques des deux pays, notamment pour une meilleure intégration et optimisation des ressources en énergies renouvelables dont ils bénéficient.A cette occasion, M. Hamane a indiqué que ce projet d'interconnexion électrique ouvrira des perspectives dans les différents domaines des énergies renouvelables, d’autant que les deux pays disposent d'énergies renouvelables importantes.Il permettra aussi de renforcer les capacités et de dynamiser le marché entre les deux pays, conformément à la Vision de SM le Roi en la matière, notant que le projet contribuera également à travailler en complémentarité entre les deux réseaux électriques et à renforcer les expertises et l'échange entre les deux pays.De son côté, Mohaned Elabd a relevé que l'interconnexion électrique entre le Maroc et la Mauritanie constitue une étape qui répond aux nouvelles réalités du système électrique mauritanien et ouvre des perspectives prometteuses pour les deux pays à même de renforcer leurs capacités de connexion avec les marchés européen et africain.Il a été, en outre, procédé à la signature d'une convention portant sur le partenariat dans plusieurs domaines entre les deux institutions, notamment l'échange d'experts et la formation des cadres.A l’issue de la cérémonie de signature de l’accord, les équipes techniques de l’ONEE et de la SOMELEC ont immédiatement entamé des travaux de concertation dans le cadre de la mise en œuvre du projet.À travers cette initiative stratégique, l’ONEE et la SOMELEC consolident leur partenariat en faveur du développement du secteur électrique des deux pays et du renforcement de l’intégration régionale des réseaux électriques.Le Maroc et la Mauritanie réaffirment ainsi leurs rôles de hub énergétique au niveau continental et régional, en renforçant les interconnexions électriques et en favorisant l'intégration des marchés de l'énergie pour un développement durable et partagé.