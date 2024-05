Signature d'un accord de jumelage entre le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab et le Gouvernement régional de Piura

08/05/2024

Un accord de jumelage entre le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab et le Gouvernement régional de Piura (Pérou), a été signé, mardi à Dakhla, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun.



S’inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et la République du Pérou, cet accord a été paraphé par le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja et le gouverneur de Piura (Pérou), Luis Neyra León, en présence du parlementaire et membre du Congrès de la République du Pérou, Eduardo Castillo Rivas, d’élus et des chefs des services extérieurs.



Selon les deux parties, cet accord ouvre des perspectives prometteuses pour le renforcement des relations de coopération et d’amitié et la consolidation des liens de partenariat dans les différents secteurs dont l’économie, le tourisme, l’environnement, la culture et la recherche scientifique.



Cet acte de jumelage vise aussi à nouer des relations mutuelles basées sur l'amitié et la coopération, à renforcer la communication entre les deux pays, à diffuser les valeurs de paix et d'amitié et à renforcer l'entente et le dialogue entre les deux peuples amis.

Ce jumelage aspire également à consolider les bases du dialogue et à renforcer l'amitié et la coopération décentralisée dans les domaines d’intérêt commun.



En vertu de cet accord, les deux parties s'engagent aussi à mettre en place un plan d’action visant à promouvoir le développement durable, le développement économique et l'innovation technologique et industrielle entre les deux régions.



De même, les parties veilleront à soutenir les opportunités d'affaires dans les secteurs du commerce et du tourisme et à promouvoir les échanges culturels, artistiques et éducatifs pour mettre en valeur tout ce qui a trait à l'histoire et à la culture.



En outre, cet accord de jumelage vise à consolider les bases de la coopération technique et scientifique entre les établissements de recherche, les entreprises, les universités et les écoles, et à soutenir la formation et le transfert de technologie via la promotion de la communication et le développement des relations entre les instituts et les centres de formation technologique.



Ledit accord vise aussi à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine de la gestion et de la sécurité entre Bir Gandouz/El Guerguerat (Dakhla-Oued Eddahab) et Lancones/El Alamor (Piura).



En marge de la signature de cet accord de jumelage, les membres de la délégation péruvienne ont suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d’investissement de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari, dans lequel il a mis l’accent sur les projets d'envergure dans la région, citant à cet égard le port Dakhla Atlantique, les zones de distribution et de commerce à Bir Gandouz et El Guerguarat et la zone franche West Africa adossée au port, ainsi que le projet de dessalement de l’eau de mer pour irriguer 5.000 ha de terres agricoles.



Au cours de leur séjour, les membres de la délégation ont effectué une visite à la médiathèque de Dakhla, au port de Dakhla et à une unité industrielle de valorisation des petits pélagiques.