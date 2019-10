Signature d'un MOU entre le Maroc et la Finlande dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau

04/10/2019

Le Maroc et la Finlande ont signé récemment à Marrakech, un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau.

Ce mémorandum a été signé, en marge du Sommet international sur la sécurité hydrique, par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, et la Secrétaire permanente du ministère finlandais de l’Environnement, Hannelle Pokka.

En vertu de cet accord, les deux parties conviennent de partager leurs expériences en matière de gestion de l’eau, par le biais d’assistance technique, de mise en place de projets et de renforcement de capacités.

La signature de ce mémorandum d'entente émane de l'importance qu'accordent les deux pays à la coopération bilatérale en matière de gestion de l’eau pour la poursuite de la mise en œuvre des Objectifs du développement durable à l’horizon 2030, rapporte la MAP.

A rappeler que les travaux du Sommet international sur la sécurité hydrique ont été ouverts, mardi dernier dans la cité ocre, en présence de plus de 500 participants, dont des ministres et responsables chargés du secteur de l'Eau, des acteurs institutionnels et financiers, des experts nationaux et internationaux dans les secteurs public et privé, ainsi que des représentants de la société civile.

Placé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce conclave de grande envergure, initié sous le thème "Pour une gestion participative et innovante du bassin", s'assigne pour objectifs de débattre des différents aspects de la problématique de l’eau, à l’échelle locale, régionale et mondiale, et particulièrement des défis liés à l’insécurité hydrique.

Organisé par le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, conjointement avec le Réseau international des Organismes de bassins (RIOB) et l’Institut international pour l'eau, l'environnement et la santé (GIWEH), ce Sommet (1-3 octobre) s'inscrit dans le processus des événements préparatoires du 9è Forum mondial de l’eau qui se tiendra en mars 2021 à Dakar, au Sénégal.

Au programme de cet événement, figuraient une session ministérielle de haut niveau sur la sécurité hydrique en relation avec la paix sociale, le développement économique et le besoin en matière de coordination des politiques publiques, ainsi que cinq sessions de travail traitant de diverses thématiques, à savoir: "Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire", "La gestion de l’eau dans le contexte du changement climatique", "La connaissance et l’innovation dans le domaine de l’eau", "La diplomatie de l’eau et la coopération internationale et transfrontalière" et "Le financement".

Le sommet a été précédé, le 30 septembre, par la tenue des réunions des réseaux régionaux du RIOB et du Bureau mondial de liaison du RIOB.