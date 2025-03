Signature au Caire d'un protocole d’accord entre la CAF et l'Association des clubs africains

13/03/2025

La Confédération africaine de football (CAF) et l’Association des clubs africains (ACA) ont signé, mardi au Caire, un protocole d’accord pour le développement du football de clubs en Afrique.



Signé par le président de la CAF, Patrice Motsepe et le président de l’ACA, Hersi Said, ce protocole d'accord vient renforcer le partenariat entre les deux instances et formalise plusieurs objectifs stratégiques.

La cérémonie de signature de ce partenariat a eu lieu en marge de la 14ème assemblée générale extraordinaire de la CAF.



La CAF et l’ACA partagent des objectifs communs essentiels à la croissance du football de clubs sur le continent. Ces objectifs incluent la protection et le développement d’un secteur professionnel solide et compétitif, ainsi que l’investissement à long terme dans la formation des jeunes talents.



Les deux institutions s’engagent également à garantir aux joueurs un parcours éducatif adapté tout au long de leur carrière sportive, à promouvoir l’éthique et l’intégrité du jeu, et à lutter contre le racisme, le dopage, la violence, la manipulation de matchs et la corruption dans le football.

Elles entendent aussi renforcer leur collaboration en matière de gouvernance et de règlement des litiges sportifs à travers des structures de médiation adaptées.



Le président de l'ACA s'est félicité, à cette occasion, des efforts déployés en faveur d’un soutien financier accru au football de clubs, ajoutant que cette initiative comprend notamment l’allocation d’une indemnité de solidarité de 50.000 USD à chaque club ayant participé aux tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF, une première dans l’histoire de l’institution.



La création de l'ACA, première institution représentant les clubs africains, a été annoncée en novembre dernier. Un accord a été signé, le 27 janvier dernier, au Complexe Mohammed VI de football à Salé pour l’installation officielle dans le Royaume du siège de l’ACA de football.