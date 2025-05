Signature à Rabat de l’accord de siège de l’AFROSAI

02/05/2025

Un accord a été signé mercredi à Rabat, en vertu duquel la capitale du Royaume abritera le siège de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques "AFROSAI".



Cet accord, signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la secrétaire générale de l’AFROSAI, premier président de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, définit le cadre opérationnel de l’Organisation dans le Royaume, ses engagements ainsi que les privilèges accordés à son siège principal.



La signature de cet accord fait suite à l’élection de la Cour des comptes du Royaume du Maroc en tant que secrétaire général et institution hôte du siège permanent de l’AFROSAI, lors de l’Assemblée générale de l’Organisation tenue à Tripoli, en Libye, du 4 au 6 décembre 2024, rapporte la MAP.



En abritant le siège de l’AFROSAI, le Maroc, carrefour de plusieurs représentations régionales et sous-régionales œuvrant pour le développement du continent africain et le bien-être de ses peuples, traduit sa ferme volonté de promouvoir l’Etat de droit dans tous ses aspects, notamment en ce qui a trait au contrôle supérieur des finances publiques, et de concrétiser ses efforts déployés dans le cadre des relations de coopération le liant aux pays africains en termes d’échange d’expériences et d’expertises et de partage des bonnes pratiques en la matière.



En outre, cet accord constitue un levier stratégique permettant à la Cour des comptes de renforcer sa coopération avec ses homologues à l’échelle africaine, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de réaffirmer l’engagement constant du Royaume en faveur de la promotion de la coopération Sud-Sud dans tous les domaines, en l’érigeant en priorité absolue.



Cette coopération contribuera à l’amélioration des performances des institutions de contrôle, au renforcement des capacités institutionnelles et professionnelles, ainsi qu’à la consolidation de la coopération continue entre les institutions supérieures de contrôle des finances publiques africaines.



Elle soutiendra également la mise en place d’institutions solides, favorisant la transparence et la bonne gouvernance, afin de répondre de manière optimale aux besoins des populations et de réaliser un développement social et économique durable à l’échelle du continent.