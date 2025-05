Signature à Leipzig d’une convention pour la mise en œuvre du Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière

23/05/2025

Une convention pour la mise en œuvre de l’octroi du Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière a été signée, mercredi à Leipzig, entre le ministère du Transport et de la Logistique, le Fonds des Nations unies pour la sécurité routière et l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).



Cette convention a été paraphée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, et le directeur général de la NARSA, Benacer Boulaajoul, en marge du 18e Sommet du Forum international des transports (ITF), qui se tient du 21 au 23 mai à Leipzig en Allemagne.



Ce prix international, qui consacre la vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI plaçant la sécurité routière au cœur des priorités nationales, a été attribué ex aequo au Fonds des Nations unies pour la sécurité routière et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors de la 4e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, tenue à Marrakech du 18 au 20 février 2025.



Lors de la cérémonie de signature, M. Todt a qualifié le moment d’“historique”, saluant le leadership de Sa Majesté le Roi dans les questions liées à la sécurité routière, dans le sillage duquel est né le Prix international Mohammed VI, dont la dotation financière (500.000 dollars dans sa 1ère édition) contribuera au financement de projets en faveur de la sécurité routière dans le monde.



Dans cette perspective, l’envoyé spécial du SG de l'ONU a mis en lumière les efforts et l’engagement du Maroc en matière de sécurité routière et de préservation des vies humaines, notamment à travers une réglementation et un cadre légal innovants, susceptibles de servir de référence et d’inspirer d’autres pays. Par la même occasion, M. Kayouh, qui présidait cette cérémonie, s’est félicité de la mise en œuvre de l’octroi du Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière, qui a constitué l’un des temps forts du 18e sommet de l’ITF.



Pour le ministre, ce Prix représente d’abord une reconnaissance du rôle de leader joué par le Maroc dans le domaine du transport et témoigne de l’engagement du Royaume auprès de la communauté internationale sur les questions liées à la vie des personnes, notamment dans le cadre du plan des Nations unies visant à réduire de moitié le nombre des décès sur les routes d’ici 2030.



C’est une nouvelle démonstration de l’engagement du Maroc à aller de l’avant dans le respect de ses engagements internationaux, en particulier en matière de sécurité routière, a souligné M. Kayouh, qui conduit une importante délégation marocaine au 18e Sommet de l’ITF, composé du DG de la NARSA et de plusieurs responsables centraux du ministère et de l'Agence.



Le Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière, qui consacre la position du Royaume et son rôle pionnier dans la mise en œuvre d’initiatives en faveur de la sécurité routière, aussi bien à l’échelle continentale que mondiale, a été créé lors de la 4e Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière tenue à Marrakech.



Son objectif est d’encourager l’ensemble des initiatives et actions menées par des acteurs engagés dans la lutte contre le fléau de l'insécurité routière. Le Prix sera décerné lors de chaque édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, pour rendre hommage aux contributions exemplaires et aux meilleures pratiques destinées à renforcer la sécurité routière à travers le monde.