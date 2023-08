Sidi Ifni: Plaidoyer pour la valorisation de la chaîne de commercialisation des produits du terroir

25/08/2023

Les participants à une journée d'étude sur la valorisation des produits du terroir à Sidi Ifni, organisée récemment, ont souligné la nécessité de renforcer la chaîne de commercialisation des produits locaux dans la province.



Les intervenants lors de cette journée, initiée dans le cadre des activités de la 7ème édition du festival de Sidi Ifni pour la valorisation des produits du terroir (18-22 août), ont mis l'accent sur la nécessité de soutenir les coopératives et les toutes petites entreprises, afin de valoriser les produits du terroir dans la province.



Lors de cette rencontre, organisée par la délégation de l'Office national de la pêche à Sidi Ifni en partenariat avec la province de Sidi Ifni, les participants ont appelé à ce que l'appui apporté aux coopératives et ces entreprises bénéficie au capital humain, en particulier les femmes, insistant sur la mise en place de partenariats efficaces entre les acteurs locaux d'une part, et les chercheurs, d'autre part, afin de soutenir et de développer les petits producteurs locaux.



Ils ont également recommandé d'ouvrir la voie à la recherche scientifique pour examiner les problèmes qui entravent le développement des produits locaux, notamment le cactus, en simplifiant les procédures et en surmontant les obstacles aux investissements dans le domaine de la valorisation de ces produits, appelant les responsables du secteur à intensifier les efforts visant à encourager les investissements et à programmer des journées d'études pour présenter la province et ses richesses.



Cette journée d'étude, qui a été marquée par la participation de chercheurs, de professionnels et d'acteurs de la société civile, a constitué l'occasion d'échanger sur les moyens de valorisation des produits du terroir dans la province de Sidi Ifni en tant que richesse locale et pilier pour le développement de l'économie solidaire et sociale.



La 7ème édition du festival de Sidi Ifni pour la valorisation des produits du terroir, organisée par l'association Ifni Moubadarate en partenariat avec la province de Sidi Ifni, le conseil régional de Guelmim-Oued Noun, le conseil provincial et le conseil communal, a pris fin mardi soir.