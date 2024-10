Sidi Ifni : Caravane médicale multidisciplinaire de l'INDH au profit des femmes et enfant

20/10/2024

L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a organisé, samedi à Sidi Ifni, une caravane médicale multidisciplinaire au profit des femmes et des enfants en situation de précarité.



Les prestations de cette initiative, organisée en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, comprenaient la réalisation de consultations médicales dans les spécialités d'obstétrique et de gynécologie, de médecine générale, de pédiatrie, de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, ainsi que d’une opération de circoncision et la distribution de médicaments gratuitement aux bénéficiaires.



Une unité médicale mobile a été mise à disposition pour diagnostiquer le cancer du sein et du col de l'utérus.



A cet égard, un atelier de sensibilisation a été organisé pour sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.



Par ailleurs, des équipements de mesure de la glycémie ont été remis à des personnes en situation de précarité, ainsi que des vêtements au profit des enfants ayant bénéficié de l’opération de circoncision.



Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial à la Santé et à la Protection sociale à Sidi Ifni, Aziz Mars, a souligné que cette caravane médicale multidisciplinaire en faveur des femmes et des enfants, s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus (du 1er au 31 octobre).



Il a expliqué que cette initiative portant sur les spécialités de médecine générale, de pédiatrie, d'obstétrique et de gynécologie et de détection du cancer du sein et du col de l'utérus, est encadrée par un groupe de professionnels de la santé comprenant des médecins, des infirmiers et des sages-femmes.



De son côté, Nisren Felhi, chargée de la division de l'action sociale à la province de Sidi Ifni, a indiqué que cette caravane médicale s'inscrit dans le cadre de la campagne "Octobre rose" consacrée à la sensibilisation à l'importance de la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus et du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes de l'Initiative nationale pour le développement humain.



Elle a ajouté que la caravane s'inscrit également dans le cadre des efforts entrepris par l'INDH visant à rapprocher les services de santé des citoyens, notamment des femmes et des enfants en situation de précarité dans la province.