Shayea Mohsen Al-Zindani salue la position du Maroc soutenant le gouvernement légitime du Yémen

03/02/2025

Le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Shayea Mohsen Al-Zindani, a salué, vendredi à Rabat, la position du Maroc soutenant le gouvernement légitime au Yémen, depuis le début de la rébellion des milices houthies contre les autorités légitimes.



M. Al-Zindani s'est également félicité des positions du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, en soutien au peuple yéménite et à son gouvernement légitime. M. Al-Zindani a, par ailleurs, indiqué que la tenue de la commission mixte reflète la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de S.E. Rashad Muhammad Al-Alimi, Président du Conseil de direction présidentiel de la République du Yémen, de hisser les relations bilatérales à des paliers supérieurs au service des intérêts des deux peuples, dans le cadre de la coordination conjointe et en droite ligne des relations historiques liant le Maroc et le Yémen.



Il a, par ailleurs, indiqué que ses entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion d’échanger sur les différentes questions relatives aux développements dans la région arabe et à leurs répercussions sur la crise au Yémen, ainsi que sur les événements au Liban et en Syrie, les actions d'escalade menées par les houthis en Mer rouge et leur impact sur la navigation, la paix et la stabilité internationales.



Les entretiens ont également permis de passer en revue les efforts déployés par le gouvernement yéménite aux côtés de ses partenaires internationaux et régionaux dans le but de mettre fin à la guerre dans le pays et de parvenir à une solution pacifique et politique à même de répondre aux intérêts du peuple yéménite, loin de toute logique de force, d’intimidation et d'exclusion, en privilégiant le recours aux urnes dans le cadre de tout éventuel processus politique.