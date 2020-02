Sharon Stone évoque son expérience avec les sites de rencontres

15/02/2020

Sharon Stone est à la recherche du grand amour et elle ne s’en cache pas. Comme de nombreuses personnalités, l’actrice de 61 ans a jeté son dévolu sur les sites de rencontres pour y parvenir. Récemment, elle a même avoué s’être inscrite sur la célèbre application Bumble, qui permet d’élargir son réseau et faire des rencontres amoureuses. Il y a quelques jours, la star de «Basic Instinct» s’est confiée auprès de «Entertainment Tonight» sur son expérience. «J’ai rencontré quelques personnes sympas et je me suis fait de bons amis», a-t-elle notamment révélé. Elle poursuit : «Je cherche quelqu’un qui veut avoir une relation attentionnée, pleine de compassion et d’amour». Et pour trouver la perle rare, Sharon Stone peut compter sur le soutien et les conseils avisés de plusieurs amis proches, qui valident ou non les profils sur lesquels elle tombe. Elle explique : «Je peux sans hésiter aller voir Sarah Paulson. C’est une amie très chère et adorable. Holland Taylor aussi. Je peux aller voir Iliza Shlesinger à coup sûr. Elton (John) et David (Furnish) aussi».

En décembre dernier, Sharon Stone s’est emparée de son compte Twitter pour faire part à ses fans d’une mésaventure. Peu de temps après s’être inscrite sur l’application de rencontres Bumble, la star s’est tout bonnement fait bloquer. La raison ? Sa célébrité. «J’ai été sur le site de rencontres Bumble et ils ont fermé mon compte. Certains utilisateurs m’ont signalée en disant que ça ne pouvait pas être moi !», avait-elle expliqué à sa communauté. Surprise mais ne perdant pas son humour, elle avait ajouté : «Hey Bumble, est-ce que le fait d’être moi me vaut d’être exclue ? Ne me virez pas de la ruche !». De quoi amuser ses nombreux fans.