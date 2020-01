Sharon Stone bloquée sur un site de rencontres

03/01/2020

Pas facile de trouver l'amour quand on est une star de cinéma: Sharon Stone a indiqué avoir été bloquée sur une application de rencontres, des utilisateurs ayant cru que son profil était trop beau pour être vrai. "Je suis allée sur le site de rencontres Bumble et ils ont fermé mon compte. Certains utilisateurs ont signalé que ça ne pouvait clairement pas être moi!", a tweeté l'actrice américaine dans la nuit de dimanche à lundi. "Hé Bumble, est-ce qu'être moi est disqualifiant? Laissez-moi entrer dans la ruche", a-t-elle ajouté avec humour, en jouant sur le sens du mot "bumble" en anglais (bourdon).

L'Américaine de 61 ans, qui a joué dans "Total Recall" aux côtés d'Arnold Schwarzenegger et a accédé à une notoriété internationale avec "Basic Instinct" (1992), a publié une capture d'écran de cette application, sur laquelle ce sont les femmes qui lancent la conversation en premier.

"Votre compte a été bloqué parce que nous avons reçu plusieurs signalements disant que votre profil est un faux", peut-on lire sur la photo. Les tweets de l'actrice ont été partagés plusieurs milliers de fois, certains internautes se portant même volontaires pour un rendez-vous galant avec la vedette hollywoodienne. Mais tout est bien qui finit bien, et l'application a annoncé que l'actrice pouvait reprendre ses recherches. "Nous avons trouvé votre compte, nous vous avons débloquée et nous nous sommes assurés que ça ne se reproduirait pas", a écrit une responsable de Bumble sur Twitter.