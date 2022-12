Sharon Stone a adopté un quatrième enfant

19/12/2022

«C'est arrivé il y a près d'un an et elle est restée discrète sur le sujet», a déclaré un témoin anonyme. Sharon Stone a en effet adopté le meilleur ami de Roan, son fils aîné de 22 ans, a révélé le Daily Mail.



Il s'agit du quatrième garçon accueilli par l'actrice, après Roan, adopté durant son mariage passé avec Phil Bronstein (de 1998 à 2004), en 2000, et les frères Laird et Quinn, en 2005 et 2006. «Le garçon et son fils Roan sont inséparables, et ils vivent tous ensemble en famille maintenant, dans sa grande maison (de Beverly Hills, NDLR)», a poursuivi la source proche de la comédienne.



Et la source d'ajouter : «Elle a fait quelque chose d'incroyable, et ce geste parle de lui-même. Elle a eu une enfance difficile et elle voulait fonder une famille qui corresponde à sa vision des choses. C'est super pour Roan, car il s'agit de son meilleur ami et elle adore avoir une grande famille autour d'elle.»



Si Sharon Stone, qui a récemment révélé être atteinte d'une tumeur, affirme que le garçon est son «fils adoptif», le témoin a précisé qu'il ignorait si des démarches administratives avaient été entreprises pour «officialiser cela de manière légale». On ignore par ailleurs l'âge exact et le prénom du jeune homme.



Selon le Daily Mail, la comédienne parlait récemment du parcours difficile de son quatrième garçon durant un festival de cinéma : «Depuis son enfance, le meilleur ami de mon fils aîné vivait avec un parent célibataire, qui était atteint de la maladie de Parkinson, et dont il s'est occupé pendant douze ans, jusqu'à ce que son père décède pendant la pandémie de Covid-19. Il s'est tout à coup retrouvé seul (…) et je l'ai accueilli chez moi. Maintenant, j'ai quatre garçons.»



Fin juin, Sharon Stone avait également révélé dans un post Instagram avoir perdu neuf enfants à la suite de fausses couches. L'actrice de Casino ne peut pas avoir d'enfant biologique en raison de son endométriose et d'une maladie auto-immune.