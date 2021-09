“Shang-Chi et la légende des dix anneaux ” toujours seigneur du box-office

27/09/2021

Le film de super-héros Marvel “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” a conservé la tête du box-office nord-américain pour une quatrième semaine consécutive, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Dernier-né de la filiale du géant du divertissement Disney, “Shang-Chi” peut se targuer d’avoir engrangé près de 13,3 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche, et plus de 196 millions depuis sa sortie le 3 septembre aux Etats-Unis. Le film, qui a pour décor une Chine imaginaire mêlant créatures gigantesques, mysticisme et kungfu, est le premier des studios Marvel à avoir un metteur en scène asiatique (Destin Daniel Cretton) et un casting également dominé par des vedettes asiatiques, emmené par le Canadien d’origine chinoise Simu Liu. La deuxième place du classement est occupée par un nouvel entrant, “Cher Evan Hansen”. Cette comédie musicale dramatique met en scène Evan, un lycéen souffrant d’anxiété sociale, dont la vie bascule après le suicide d’un de ses camarades de classe. Pour sa première semaine d’exploitation, le film a enregistré 7,6 millions de dollars de recettes. Création assez complexe autour du suicide, de l’adolescence et des normes sociales, “Cher Evan Hansen” est à l’origine une comédie musicale portée à la scène en 2015. Ben Platt, qui incarnait Evan Hansen dans la comédie musicale de 2015, reprend son rôle sur grand écran, à 27 ans, quatre ans après avoir reçu le trophée du meilleur acteur dans une comédie musicale aux Tony Awards. La comédie d’action “Free Guy” est tombée à la troisième place du classement pour sa septième semaine sur les écrans avec 4,1 millions de dollars, pour un peu plus de 114 millions depuis sa sortie. Le film d’épouvante “Candyman” est lui resté stable à la quatrième place pour sa cinquième semaine en salles. Le remake produit par Universal du célèbre opus de 1992 a récolté 2,5 millions de dollars (56,8 millions depuis sa sortie). Pour sa deuxième semaine d’exploitation “Cry Macho”, le dernier opus réalisé par Clint Eastwood, a chuté de la troisième à la cinquième place avec 2,1 millions de dollars. L’acteur américain de 91 ans y renoue avec les westerns qui ont fait sa gloire et incarne un ancien champion de rodéo, Mike Milo, chargé d’une dernière mission.