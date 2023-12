Shakira immortalisée par une statue dans sa ville natale en Colombie

29/12/2023

Les bras croisés au-dessus de la tête, le ventre à l'air, le torse incliné dans son célèbre mouvement de hanche: la chanteuse Shakira est immortalisée depuis mardi par une statue inaugurée dans sa ville natale de Barranquilla, en Colombie.



Ce monument de 6,5 mètres de haut en bronze et aluminium représente la pop star exécutant l'un de ses mouvements de danse emblématiques, vêtue d'un soutien-gorge marron et d'une longue jupe de la même couleur.



"Des hanches qui ne mentent pas, un talent incomparable, une voix qui touche les masses", peut-on lire sur le socle de la sculpture, dévoilée lors d'une cérémonie publique sur le bord du fleuve Magdalena à Barranquilla, sur la côte nord de la Colombie, en présence des parents de la chanteuse, William Mebarak et Nidia Ripoll.



"Merci au sculpteur Yino Márquez et aux élèves de l'école d'art du district pour cette illustration de l'énorme talent artistique des gens de mon pays", a écrit Shakira sur X (ex-Twitter).



La star planétaire de 46 ans a relancé sa carrière cette année avec "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", qui raconte sa difficile séparation avec l'ex-footballeur Gerard Piqué. Créée avec le DJ argentin Bizarrap, la chanson est immédiatement devenue un tube mondial et a gagné le Grammy Latino de la chanson de l'année 2023.



Shakira a aussi fait les gros titres pour ses ennuis avec la justice en Espagne, où elle a été condamnée en novembre à une amende de plus de sept millions d'euros pour fraude fiscale et reste visée par plusieurs procédures.

Bouillon de culture