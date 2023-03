Shakira bat 14 records du monde avec son titre vengeur contre Gerard Piqué

La rupture entre Shakira et Gerard Piqué entre dans l'histoire. La chanteuse colombienne vient de battre 14 records du monde grâce à Music Sessions, Vol. 53, le titre assassin dans lequel elle règle ses comptes avec son ancien compagnon.



Comme le rapporte Billboard, cette collaboration avec le producteur argentin Bizarrap est notamment devenue la chanson latino la plus streamée en 24 heures puis en une semaine sur Spotify, la chanson la plus écoutée sur YouTube en 24 heures et la chanson latino qui a le plus rapidement atteint les 100 millions de vues sur YouTube.

À ces quatres records, communs aux deux artistes, viennent s'ajouter dix autres, propres à Shakira.



Music Sessions, Vol. 53 a notamment permis à la chanteuse de devenir la première artiste féminine à entrer directement dans le Top 10 du classement américain avec une chanson en espagnol.



Shakira et le footballeur Gerard Piqué se sont officiellement séparés en juin 2022, sur fond de rumeurs d'infidélité de la part du sportif. En janvier dernier, Shakira a affolé la presse people avec le morceau Music Sessions, Vol. 53 dans lequel elle s'en prend sans ambiguïté à son ancien compagnon et à la nouvelle compagne de ce dernier, Clara Chia.



"Une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi", y chantait-elle notamment, avant d'ajouter: "Tu en as maintenant une comme toi (...) tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio".