Séville domine West Ham grâce à Munir El Haddadi

Monaco battu à Braga

11/03/2022

Monaco a été battu à Braga (2-0) jeudi en 8e de finale aller de la Ligue Europa alors qu'au même stade de la compétition, en Ligue Europa Conference, Marseille a dominé Bâle (2-1) et Rennes s'est incliné à Leicester (2-0). Les Monégasques ont raté leur entame face au club portugais, encaissant un but dès la 3e minute par l'intermédiaire de l'international espagnol Abel Ruiz.



L'ASM a cru égaliser en première période, et ce à deux reprises, mais à chaque fois l'arbitre a annulé les réalisations de Gelson Martins et Wissam Ben Yedder pour cause de hors-jeu. Et en fin de match c'est Vitor "Vitinha" Oliveira à la 89e minute qui a enfoncé le clou pour Braga, globalement dominateur.



Au match retour en principauté, dans une semaine, les joueurs de Philippe Clement devront montrer un tout autre visage pour espérer atteindre les quarts de finale de C3 pour la première fois depuis 1997. Dans les autres rencontres de Ligue Europa disputées ce jeudi, le FC Séville a bien négocié sa manche aller ardue face à West Ham, 6e de Premier League.



Les hommes de Julen Lopetegui, spécialistes de la C3 (six titres, un record), ont fait tomber les partenaires de Kurt Zouma grâce à l'unique but de Munir El Haddadi (1-0, 60e). L'affiche entre l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen a tenu toutes ses promesses, avec une victoire à rebondissements des Italiens (3-2).



Vainqueurs de l'Etoile rouge de Belgrade (3-0), les Glasgow Rangers ont pris une sérieuse option pour rejoindre en quarts de finale le RB Leipzig, déjà qualifié après l'exclusion de son adversaire, le Spartak Moscou, en raison de l'invasion russe en Ukraine.