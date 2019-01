Session de formation sur la promotion de la pratique des sports nautiques à Laâyoune

23/01/2019

Le Complexe sportif Al-Wifak à Laâyoune a abrité, dimanche, une session de formation aquafitness visant la promotion de la pratique des sports nautiques dans la ville, à l'initiative de l’Association marocaine pour la formation et le développement des compétences et des capacités.

Organisée en partenariat avec le conseil municipal de Laâyoune et en collaboration avec la société Gamis, partenaire de la Fédération Royale marocaine de natation, cette initiative a permis aux professionnels du fitness de Laâyoune de bénéficier des cours théoriques et pratiques proposés par des spécialistes et coachs en provenance d’Arabie Saoudite et d’Italie.

La formation, la première du genre dans les provinces du Sud du Royaume, s’inscrit dans le cadre de l’ouverture des acteurs sportifs de la région sur les nouveautés dans le domaine de l’aquafitness, a déclaré à la MAP Siham Manji, présidente de l’ONG organisatrice de l’événement.

Plusieurs entraîneurs sportifs ont pris part à cette manifestation, a-t-elle relevé, tout en saluant les efforts consentis par les différentes parties prenantes en vue de doter la ville de structures sportives de qualité.

De son côté, l’Italien Andrea Bono, docteur en sport et encadrant, s’est félicité de la qualité des infrastructures sportives dont dispose Laâyoune, se disant convaincu de la capacité de la ville à accueillir des compétitions mondiales dans les diverses disciplines sportives.