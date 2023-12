Ses maux de tête depuis cinq mois étaient causés par des baguettes coincées dans son cerveau

08/12/2023

Des médecins vietnamiens ont retiré deux morceaux de baguette servant à manger qui s’étaient logées dans le crâne d’un de leurs patients, raconte le média Công Luân. Un soulagement pour l’homme de 35 ans qui habite la ville de Dong Hoi et qui souffrait de graves maux de tête depuis cinq mois.



Comment des baguettes ont pu se retrouver dans son crâne ? Elles ont vraisemblablement été introduites par ses narines à l’occasion d’une bagarre.



Le patient n’a pas beaucoup de souvenirs de cette soirée où il était ivre. Tout juste se rappelle-t-il qu’il a été attaqué au visage avec un objet inconnu. A l’époque, il était allé aux urgences, mais aucun examen n’avait révélé la présence de ces baguettes.



Le trentenaire subissait des maux de tête et parfois son nez laissait couler du pus. Le 24 novembre dernier, le Vietnamien qui souffrait d’une forte démangeaison au niveau du nez a décidé de scruter ses narines avec une pince à épiler. C’est là qu’il s’est rendu compte que quelque chose de dur s’y trouvait. En tirant sur le corps étranger, il a été pris de maux de crâne, du liquide a coulé de son nez et a subi une perte de vision.



Une fois à l’hôpital, les médecins ont découvert que l’homme souffrait d’une pneumocéphalie sous tension, consistant à une augmentation dangereuse de la pression intracrânienne. Un scanner va en révéler la cause. Les fameuses baguettes qui s’étaient logées dans son crâne. Les objets ont causé une fistule cérébrale et un pneumothorax intracrânien, ayant pour conséquence, l’infiltration de l’air dans le cerveau.



Après une chirurgie endoscopique par le nez qui a permis de retirer les morceaux de baguette, l’homme est maintenant hors de danger, et en convalescence.