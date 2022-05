Servir au mieux la Patrie et le Parti: Une dynamique organisationnelle inédite aux niveaux national et international sur les rails

11/05/2022

Le coup d’envoi de la dynamique organisationnelle a été enclenché comme préconisé par la direction de l’Union socialiste des forces populaires lors des assises du 11ème Congrès national. Ainsi, après le parachèvement de l’élection du Bureau politique, de la présidence du Conseil national et des commissions fonctionnelles, de déontologie et de finances, a été entamée la structuration des régions et provinces du parti au niveau national mais aussi à l’extérieur. A ce propos, l’opinion publique partisane de même que nationale n’a pas manqué de relever, avec grand intérêt, les prémices d’une étape organisationnelle inédite dans l’histoire du parti des forces populaires. D’ailleurs, la mémoire des militantes et militants enregistre dans ce contexte que la direction du parti sur le plan national de même que l’ensemble des militantes et militants se trouvent face à des structures régionales dont l’élection s’est effectuée bien au milieu de l’effort collectif déployé pour la réussite du Congrès national.

Là-dessus, il fut procédé parallèlement au renouvellement des membres de ces secrétariats régionaux, de même que fut choisi, en même temps, le Premier secrétaire par vote des congressistes. Cela a permis à l’actuelle direction de garantir un départ organisationnel, dynamique et militant immédiatement à l’issue des travaux du Congrès. Le fait est que ces avancées afférentes aux structures auraient nécessité par le passé des mois voire des années de la vie du parti pourvu que soit parachevée la mise en place de ses structures et organes, prévus, par ailleurs, dans la loi relative aux régions et provinces.

Par ailleurs, l’opinion publique ittihadie en particulier et nationale en général a été satisfaite du fait que nos régions du Sud avaient été parmi les régions initiatrices de l’activation des décisions du parti dans ce contexte et des considérants des résolutions organisationnelles y afférentes. A cet égard, si les militantes et militants rendent un hommage particulier aux Ittihadies et Ittihadis du Sud, ils ne manquent pas de saluer également les efforts déployés à l’extérieur, particulièrement les avancées organisationnelles en Espagne où l’histoire de l’action de l’USFP a marqué toutes les étapes du militantisme social-démocratique.

C’est ainsi que les Ittihadies et Ittihadis sont fiers de leur présence massive sur le sol espagnol et leur capacité d’assurer un déploiement militant politique, responsable en liaison avec ses questions nationales tout en les défendant et en demeurant attachés au vécu quotidien des migrants marocains en territoire espagnol. A cet effet, c’est l’occasion impérative pour l’USFP d’inciter tous ses enfants à capitaliser tout ce qui a été réalisé et veiller à poursuivre l’effort dédié au service des intérêts de la patrie et des citoyens. Par conséquent, ils s’y lanceront sans doute d’autant qu’ils pourront s’appuyer sur un nouveau fondement et une accumulation dont le Premier secrétaire a procédé à donner le coup d’envoi dynamique à plusieurs niveaux et à différentes occasions.

Leur parti a, en tout état de cause, initié la démarche de la communication avec les camarades socialistes visant la défense de la légitimité et la crédibilité de la position marocaine, compte tenu de la nature des rapports survenus entre les deux pays. De même que l’USFP s’est engagée dans un processus de rapprochement et de compréhension faisant prévaloir les intérêts supérieurs des deux parties au lendemain de la décrispation de la situation. L’opinion publique marocaine mais aussi espagnole retiendra une plus forte présence du parti des forces populaires tant sur le plan des relations de camaraderie avec les socialistes espagnols positionnés dans la posture de la gestion des affaires qu’avec ceux qui jouissent de l’estime de leurs camarades au sein du Parti socialiste ouvrier espagnol. Dans ce cadre, l’on retiendra également la démarche de communication adoptée par le Premier secrétaire à travers la défense des positions marocaines et l’esprit de la coopération stratégique, relayées par les grands médias et sites espagnols … De même qu’il fut procédé à la mise en place de ponts de coopération parlementaires entre les institutions législatives de part et d’autre, et ce du fait du déploiement du groupe parlementaire socialiste en sus des efforts assidus de la jeunesse du parti et de son bras démocratique et moderniste, la Chabiba ittihadie. En outre, la présence ittihadie des jeunes et du parti s’est prolongée jusqu’à atteindre les zones d’influence traditionnelles du rayonnement espagnol en Amérique latine via la région « Mena Latina » socialiste …

Le rappel de toutes ces constantes et ces accumulations offertes fièrement, par les Ittihadies mûs par l’esprit du volontariat et du dévouement au service de leur pays placent les militants usfpéistes à l’avant-garde des défenseurs des intérêts de leur pays et font que leurs plus grandes préoccupations soient focalisées sur ce qui profite à la patrie et aux citoyens. Et dans ce sens, ils ne lésineront jamais sur leurs sacrifices et ne seront point détournés par des campagnes, combats insignifiants ou absurdités, dont auraient honte tout esprit raisonnable et tout patriotisme sincère.