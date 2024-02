Services aux entreprises : Bank of Africa simplifie l’expérience digitale avec sa plateforme "Business Online"

12/02/2024

Bank of Africa a intégré, dans le cadre de la digitalisation des services aux entreprises, sa solution "Custody Direct", qui est une plateforme de gestion des actifs, au parcours digital "Business Online" pour une meilleure expérience client.



Bank of Africa vise à offrir à ses clients institutionnels une expérience encore plus intégrée et simplifiée en regroupant les fonctionnalités des portails OPCVM et Custody Direct sous une seule interface Business Online, accessible et sécurisée, avec un identifiant unique, indique la banque dans un communiqué.



Ainsi, l’enrichissement de la plateforme digitale Business Online par les parcours OPCVM et Custody Direct pour la gestion des portefeuilles titres permet aux clients corporate de gérer leurs actifs à distance et de réaliser un ensemble d’opérations s’y rapportant pour une nouvelle expérience client plus fluide et sécurisée, ajoute la même source.



Pour accompagner ses clients dans l’usage de la nouvelle plateforme digitale, Bank of Africa organise des workshops d'initiation et de formation animés par ses experts et ses filiales BK Gestion et BK Titres, renforçant ainsi l'engagement de la banque envers la conduite du changement et la modernisation des services bancaires.



"C’est parce qu’elle est constamment connectée à son environnement que Bank of Africa est à l’écoute des besoins évolutifs de ses clients et continue d’innover pour leur offrir des solutions numériques avancées et une expérience bancaire simplifiée", conclut le communiqué.